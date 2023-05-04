SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BELLİ OLDU MU? Sandık görevlisi ne kadar alır? İşte sandık görevlisi olma şartları

YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar sorusu, 14 Mayıs seçimleri öncesi öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar. Diğer yandan 2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı.