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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BELLİ OLDU MU? Sandık görevlisi ne kadar alır? İşte sandık görevlisi olma şartları

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#Secim2023#Sandık Görevlisi Ücreti#Sandık Görevlisi Başvuru Şartları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 01:30

Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, gündemde yer almaya devam ediyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'nde görevli olmak isteyenlerin sandık görevlisi başvuru şartlarını taşımaları gerekecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti seçimlerde görev alanlara ödenecek. Gözler şimdi sandık görevlisi ücretlerinde. Peki seçimlerde sandık görevlisi ne kadar kaç TL alır? İşte, başvuru şartları ve o konu hakkında bilgiler.

1/4SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BELLİ OLDU MU Sandık görevlisi ne kadar alır İşte sandık görevlisi olma şartları

YSK sandık görevlisi ücreti ne kadar sorusu, 14 Mayıs seçimleri öncesi öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar. Diğer yandan 2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı.

2/4SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU

SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim görevleri, sandık kurulunda görevli olacak memurlara iletildi. Görevli olunacak merkez, YSK tarafından açıklandı. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağının ise seçim yaklaşınca netlik kazanması bekleniyor.

3/4SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

4/4SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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#Secim2023#Sandık Görevlisi Ücreti#Sandık Görevlisi Başvuru Şartları