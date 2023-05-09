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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 || YSK Sandık görevlisi ücreti belli oldu mu, kaç TL? Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler?

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#Sandık Görevlisi#Seçim Görevlisi#Sandık Görevlisi Ücreti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:18

14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücreti 2023 araştırmaları son günlerde hız kazandı. YSK'nın görevlendireceği sandık görevlileri belirlenen tutarda ücret alacaklar. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'nde görevli olmak isteyenlerin sandık görevlisi başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu nedenle sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler sorularının yanıtları da merak ediliyor. Peki, YSK Sandık görevlisi ücreti belli oldu mu, kaç TL? Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler? işte detaylar...

1/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 || YSK Sandık görevlisi ücreti belli oldu mu, kaç TL Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler
2/5SANDIK GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU

SANDIK GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim görevleri, sandık kurulunda görevli olacak memurlara iletildi. Görevli olunacak merkez, YSK tarafından açıklandı. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağının ise seçim yaklaşınca netlik kazanması bekleniyor.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

4/5SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

5/5SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR

SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

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