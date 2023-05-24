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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 2. tur seçimden önce yatar mı? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 13:15

Sandık görevlisi ücreti 2023, 14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimlerinin ardından araştırılmaya devam ediyor. Oy kullanma işlemi için kurulan sandıklarda 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandık görevlileri yer alıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla birlikte gözler sandık görevlisi ücretleri için yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar? İşte sandık görevlisi ücreti 2023

1/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 2. tur seçimden önce yatar mı Sandık görevlisi ücretleri ne kadar

2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı zaman kaldı. 28 Mayıs Pazar günü seçmenler yeniden oy kullanmak için sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri ile sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihi merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalıştı. Bu durumda sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 2. tur seçimden sonra mı yatırılacak araştırmaları hız kazandı. İşte sandık görevlisi ücreti 2023 ve tarihler...

2/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE ZAMAN YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE ZAMAN YATACAK?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde kurulan binlerce sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde sandık görevlileri yer aldı. Sandık görevli ücretleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu, 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından yapılacağı tahmin ediliyor. Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

4/5SEÇİM GÖREVİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK

SEÇİM GÖREVİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.

5/5İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ

İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

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