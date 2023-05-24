SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 2. tur seçimden önce yatar mı? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

SEÇİM GÖREVİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?
Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.
2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.
Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.