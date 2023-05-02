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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 || Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler?

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#Sandık Görevlisi Ücreti 2023#Sandık Görevlisi#Sandık Görevlisi Nasıl Olunur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 11:11

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, şartları ve sandık görevlisi ücreti hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçime sayılı günler kaldı. Seçim günü sandık görevlisi YSK’nın belirlediği oranda ücret alıyor. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler? İşte detaylar...

1/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 || Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler

YSK sandık görevlisi ücreti de seçimlerde görev almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilleri belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda yapılacak alımlarda görevliler seçim bitene kadar görevlendirildikleri sandıklardan sorumlu olacaklar. Sandık görevlisi ücreti 2023 seçimlerinde görev almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücreti 2023 belli oldu mu? İşte sandık görevlisi başvuru detayları...

2/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Sandık başında görev alan kişiler hem seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor hem de ek gelir elde ediyor. 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri ise henüz açıklanmadı. Sandık görevlilerinin alacağı ücreti YSK belirliyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

3/5SANDIK GÖREVLİLERİ AÇIKLANDI MI

SANDIK GÖREVLİLERİ AÇIKLANDI MI?

Sandık görevlileri henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

 

4/5SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

NOT: Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

5/5YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

 

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