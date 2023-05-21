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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 ne zaman yatar? 14 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte sandık görevlisi ücreti son durum bilgisi!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 00:11

Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, sorusunun yanıtı seçimlerin üzerinden bir hafta geçmesiyle gündeme geldi. Türkiye 14 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık kurullarında görev alanlar oy sayımı ve tutanakların doldurması gibi süreçlerde çalıştı. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sebebiyle 81 ilde 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandıklar kurulacak ve seçim gerçekleştirilecek. YSK sandık görevlisi başvurusu yaparak görev alanlar, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine kilitlendi. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç lira olacak? İşte, detaylar…

1/6SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 ne zaman yatar 14 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL İşte sandık görevlisi ücreti son durum bilgisi

Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri sonrası sandık görevlisi ücretlerine gözler çevrildi. Seçimde YSK tarafından belirlenen sandık kurulunun yanı sıra siyasi partiler tarafından seçilenler görev alıyor. İlk turda gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alanlar ise “Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, 28 Mayıs'tan sonra mı yatacak? sorularına yanıt arıyor. Öte yandan seçim görevi ücretleri memur katsayı oranına göre hesaplanıyor. İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/6SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI?

Seçim görevi olarak da bilinen sandık görevlisi ücretleri 18 Mayıs itibariyle henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu, 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İlk turda ve ikinci turda görev yapacak kamu kurumu çalışanlarının alacağı sandık görevlisi ücretlerinin ikinci turdan sonra yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ve duyuru geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/6SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ KAÇ TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ KAÇ TL?

 2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

4/6SEÇİM GÖREVİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK

SEÇİM GÖREVİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.

 

5/6İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ

İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor.

14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

 

6/6KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

 İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Sandık görevlisi şartları ise şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

 

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