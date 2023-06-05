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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | YSK Sandık görevlisi ücreti ödemeleri son durum! 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:08

Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri ile seçim tarihinde sandık başında bulunan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 14 Mayıs milletvekilliği ve 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri geride kalırken, gözler de seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına çevrildi. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Peki, 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İşte, seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi son durum bilgisi.

1/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | YSK Sandık görevlisi ücreti ödemeleri son durum 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar

Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Haziran ayının gelmesiyle, sandık görevlisi ücreti 2023 ödeme tarihi için beklentiler arttı. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Sandık görevlileri seçim sandık görevlisi ücreti için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Ancak seçim sandık görevlisi ücreti 2023 için henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte, sandık görevlisi ücreti ödemesi hakkında ayrıntılar.

2/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ HAZİRAN’DA MI YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ HAZİRAN’DA MI YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

3/5SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK?

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri düzenlendi. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde ise sadece 2. tur cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştirildi. İki seçimde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğünden ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

4/5MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.

5/52023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı.

Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

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