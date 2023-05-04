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SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA: YSK sandık görevlisi görevlendirme sonuçları nereden sorgulanır?

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#Ysk#Sandık Görevlisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 09:15

Sandık görevlisi sorgulama işlemi, YSK'nın gerçekleştirdiği görevlendirmeler çerçevesinde merak konusu oldu. Türkiye genelinde kurulacak olan on binlerce sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 aday, milletvekili seçimleri için ise parti ya da bağımsız adaylar arasından seçim yapacak. Peki, YSK sandık görevlisi sorgulama ekranına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

1/4SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA: YSK sandık görevlisi görevlendirme sonuçları nereden sorgulanır

Sandık görevlisi belirlenme süreci, memur görevli ve parti görevlisi olmak üzere iki farklı statüde gerçekleşmektedir. İlkini otomatik olarak gerçekleştiren YSK, ikincisinde ise başvurular neticesinde görevlendirmeleri sağlıyor. Peki, YSK sandık görevlisi sorgulama nasıl yapılır? İşte, o detaylar

2/4YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA

YSK SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA

Sandık görevlisi bilgileri, memurlara yazı olarak kurumları aracılığıyla gönderilmektedir. Herhangi bir mazeret durumu olmaması halinde memurların sandık görevliliği iptal edilememektedir.

Partilerin sandık görevlileri ise YSK'ya teslim edilen isimler üzerinden belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Bu bilgiler ise partiler aracılığıyla öğrenilebilmektedir.

3/4SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi ol

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

arak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

4/4SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

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#Ysk#Sandık Görevlisi