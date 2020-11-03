Sandalye fırlatıp sevgilisinin burnunu kırdı: Adı, aile içi şiddet olaylarına karışan ünlüler
Dünya uzun bir süredir ünlü oyuncunun eski eşine şiddet uyguladığı iddialarını konuşuyordu.
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Her ne kadar ünlü oyuncu, bunu reddedip kendisinin eşinden şiddet gördüğünü ileri sürse de açtığı davayı da kaybetti. Onun bu durumu da geçmişte sevgilisine ya da eşine şiddet uygulayan ünlüleri bir kez daha gündeme getirdi. Bu da akıllara yıllar boyunca eşlerine şiddet uyguladıkları ileri sürülen hatta bazıları bunu kendileri itiraf eden ve kimi de cezaevine giren ünlüleri getirdi.
Backgrid USA
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Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün evlilikleri sırasında kendisine şiddet uyguladığı iddialarını manşetine taşıyıp hakkında 'eş döven' tanımını kullanan The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasını kaybetti. Depp, imajını zedelediği" gerekçesiyle gazeteden tazminat talep etmişti. Fakat bu talebi de reddedildi.
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Johnny Depp, eşine ya da sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen hatta bu yüzden mahkemelerde kendini savunmak zorunda kalan tek ünlü değil. İşte gösteri dünyasının şiddet iddiasıyla gündeme taşınan ünlüleri.
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Eminem, 2000 yılında eski eşi Kim Mathers'a şiddet uyguladığını kendisi itiraf etmişti.
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Evlatlık kızıyla evlenerek eşine az rastlanan bir skandala imza atan yönetmen Woody Allen, 2014 yılında bir şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Eski eşi Mia Farrow'un evlatlık kızı, henüz 7 yaşındayken Allen'in, evlerinin çatı kadında kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Allen bu iddialara karşı sessiz kaldı.
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Michael Fassbinder, eski sevgilisi Sunawin Andrews'a sandalye fırlatıp burnunun kırılmasına neden olduğu iddiasıyla uzun süre gündemde kaldı. Andrews, Fassbender'ın bir keresinde de arkadaşlarıyla yemek yerken eski sevgilisi yanına geldiği için ünlü aktörün kendisini darp ettiği iddiasıyla polise de başvurmuştu.
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Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, 2011 yılında o dönemde evli olduğu Alice Kim'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Rihanna'nın 2009 yılında o dönemde nişanlı olduğu Chris Brown'dan şiddet gördüğü için Grammy törenine katılamadığını hatırlamayan yok. O gece gördüğü şiddetin kanıtı olan fotoğraf da Los Angeles polisi tarafından basına dağıtılmıştı. Güzel şarkıcı, bir süre sonra Chris Brown ile ilişkisine bir şans daha vermek istese de çift yollarını kesin olarak ayırdı.
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Sean Penn, 1989 yılında o zaman evli olduğu Madonna'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. O dönemin magazin gazeteleri, Penn'in Madonna'yı bağlayıp 9 saat boyunca işkence yaptığını ileri sürdü. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra 2015'te Madonna tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Tommy Lee, 1998'de o dönem evli olduğu Pamela Anderson'a şiddet uyguladığı iddiasıyla altı ay hapis cezası aldı.
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Geçtiğimiz gün hayata veda eden Sean Connery de bir dönem şiddet iddialarıyla gündemdeydi. Connery, bir keresinde "kadına tokat atmak daha iyidir" demiş ve bu sözleri büyük tepki çekmişti. Connery yıllar sonra yine bir röportajda bu konuda fikrini değiştirmediğini de ifade etmişti. Sunucunun hiçbir kadına tokat atıp atmadığı yolundaki sorusuna da "Bu, duruma bağlı" demişti.