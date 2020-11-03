Sandalye fırlatıp sevgilisinin burnunu kırdı: Adı, aile içi şiddet olaylarına karışan ünlüler

Her ne kadar ünlü oyuncu, bunu reddedip kendisinin eşinden şiddet gördüğünü ileri sürse de açtığı davayı da kaybetti. Onun bu durumu da geçmişte sevgilisine ya da eşine şiddet uygulayan ünlüleri bir kez daha gündeme getirdi. Bu da akıllara yıllar boyunca eşlerine şiddet uyguladıkları ileri sürülen hatta bazıları bunu kendileri itiraf eden ve kimi de cezaevine giren ünlüleri getirdi.



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