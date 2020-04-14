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DHA
Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 10:17,

Sancaktepe'de bahçesine girdiği kişilerden kaçan şüpheli dereye düştü

İstanbul Sancaktepe'de hırsızlık için eve girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli bahçede ev sahiplerine yakalanınca kaçmak isterken 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Bacağı kırılan şüpheli itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi Serkan Deniz, "Sabah yataktan atladım, kardeşim çağırdı. Bahçede biri var eve girecekti herhalde. Bizi görünce kaçmaya başladı. Korkudan dereye atladı." diye konuştu.

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