Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi

Ayşe Boyner de 2017`de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile 4 gün önce yine baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.