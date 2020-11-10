Sanatçı Tayfun Duygulu ve Tuğçe Duygulu evlendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Derleyen: Onur KARADEMİR
90’lı yıllarda çok sayıda popüler şarkıya imza atan Tayfun Duygulu, hayatını 10 aydır birlikte olduğu Tuğçe Duygulu’yla birleştirdi.
51 yaşındaki sanatçı, önceki gün gerçekleşen nikâh sonrası şu açıklamayı yaptı: “Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz. 2 oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum.”
PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı. Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi.
Ayşe Boyner de 2017`de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile 4 gün önce yine baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.
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