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Teknoloji
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 12:55,

Samsung'un yeni kulaklığını paramparça ettiler

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live, parçalarına ayrıldı.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Samsung'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni ürünlerinden Galaxy Buds Live isimli kablosuz kulaklık, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı.

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Yeni ürünleri parçalarına ayırmakla ünlü olan iFixit, Galaxy Buds Live'in içinin nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

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iFixit ekibi, yayınladığı videoda Galaxy Buds Live'in kolayca parçalarına ayrıldığını, pek uğraşmadıklarını kaydetti.

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Ürünün içerisinde 3.7v CP1254 lityum iyon pil mevcut. Şarj kasasıyla birlikte toplamda 20 saate kadar batarya ömrü sunan Galaxy Buds Live'ın iç yapısı bu şekilde görünüyor.

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Ekip, Apple AirPods'ların Galaxy Buds'a göre içini açmakta çok daha fazla zorluk çektiğini de belirtmeden edemiyor.

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Ülkemizde 1299 TL'ye satılan ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisini de kullanıyor ve sese gürültülü ortamda da odaklanılabilmesine olanak veriyor.

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Üç mikrofon ve Voice Pickup Unit ile kulak içi kulaklıkların sesine odaklanarak telefonda yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmaya olanak tanıyor.

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Galaxy Buds Live'ı kablosuz mikrofon olarak kullanarak Galaxy Note20'de video için çok net sesler kaydetme imkanı bulunuyor.

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Ses gecikmesini azaltmak için "Oyun Modu" kullanılabiliniyor. Ayrıca yeni Buds Together özelliğini kullanarak müziği kolayca paylaşma olanağı sunuluyor.

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Galaxy Buds Live’ın şarj kutusuna sıra geldiğinde ise kapasitesi 1.81 Wh olan bir batarya ile karşılaşıyorsunuz.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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