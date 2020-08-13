Samsung'un yeni kulaklığını paramparça ettiler

Samsung'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni ürünlerinden Galaxy Buds Live isimli kablosuz kulaklık, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı.Yeni ürünleri parçalarına ayırmakla ünlü olan iFixit, Galaxy Buds Live'in içinin nasıl göründüğünü gözler önüne serdi. iFixit ekibi, yayınladığı videoda Galaxy Buds Live'in kolayca parçalarına ayrıldığını, pek uğraşmadıklarını kaydetti. Ürünün içerisinde 3.7v CP1254 lityum iyon pil mevcut. Şarj kasasıyla birlikte toplamda 20 saate kadar batarya ömrü sunan Galaxy Buds Live'ın iç yapısı bu şekilde görünüyor. Ekip, Apple AirPods'ların Galaxy Buds'a göre içini açmakta çok daha fazla zorluk çektiğini de belirtmeden edemiyor.Ülkemizde 1299 TL'ye satılan ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisini de kullanıyor ve sese gürültülü ortamda da odaklanılabilmesine olanak veriyor.Üç mikrofon ve Voice Pickup Unit ile kulak içi kulaklıkların sesine odaklanarak telefonda yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmaya olanak tanıyor. Galaxy Buds Live'ı kablosuz mikrofon olarak kullanarak Galaxy Note20'de video için çok net sesler kaydetme imkanı bulunuyor. Ses gecikmesini azaltmak için Oyun Modu kullanılabiliniyor. Ayrıca yeni Buds Together özelliğini kullanarak müziği kolayca paylaşma olanağı sunuluyor.Galaxy Buds Live’ın şarj kutusuna sıra geldiğinde ise kapasitesi 1.81 Wh olan bir batarya ile karşılaşıyorsunuz.