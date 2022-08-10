Samsung yeni Galaxy Z serisiyle büyük ses getirdi

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Samsung, ekranı katlanabilen telefonlarda ağırlığını korumayı sürdürüyor. Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serisiyle sektörün en güçlü oyuncularından biri olan teknoloji devi, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 ile kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeterek oldukça dikkat çeken yeni telefon modellerini dünyayla buluşturuyor.





EN KAPSAMLI AKILLI TELEFON DENEYİMİ ELİNİZİN ALTINDA

Serinin yeni üyesi Galaxy Z Flip4, Samsung’un ikonik katlanabilir tasarımının üzerine geliştirilmiş kamera deneyimi, daha büyük bir pil kapasitesi ve daha fazla kişiselleştirme olanağı gibi önemli özelliklerle kullanıcılara sunuluyor. Galaxy Z Fold4 ise Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı akıllı telefon deneyimini sunarak, kullanıcılar için yepyeni deneyimlerin yolunu açıyor. Galaxy Z Fold4, şekil değiştiren tasarımının yanı sıra kişisel bilgisayarları aratmayan çoklu görev özelliği, ileri kamera teknolojisi ve güçlü mobil işlemcisiyle öne çıkıyor.

