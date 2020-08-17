hurriyet.com.tr
Samsung telefonların kamerasında şaşırtan hata
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy Note 20'nin kamerasında buğulanma sorunu ortaya çıktı.
Samsung telefonların kamerasında ilginç bir hata ortaya çıktı. Kullanıcıların Samsung'a şikayeti sonrası görülen hata bakın nasıl meydana geliyor?
Buna rağmen senelerdir Samsung telefon kullananlar, söz konusu sorununun aşırı ısı değişikliğinden kaynaklanmadığını, gündelik hayatta yaşadıklarını belirtiyor. Lensler buğulandığında fotoğraf çekmek söz konusu olmuyor; hatta imkansız hale geliyor.
Üretim problemi olduğu düşünülen buğu sorununun bu nedenle kaynaklandığını düşündüren durum ise buğunun içeriden oluşmasından kaynaklanıyor. Samsung ise bu hatayla karşılaşan kullanıcılar için herhangi bir şey yapmıyor, telefon değişimi de söz konusu değil.
Samsung Galaxy A8s
Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A50s
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A60
Samsung Galaxy A70
17