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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 07:52 | 

Samsung telefonlar için kötü haber geldi

Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung'un telefonlarında bir dönemin sonu geldi. Telefonlarda görmezseniz şaşırmayın!

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Samsung'tan kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Telefonlarda artık bakın neyi göremeyeceksiniz?

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iPhone 12 serisi telefonlarla birlikte Apple, telefon kutularından hem şarj adaptörünü hem de kulaklıkları kaldırmış ve büyük tepki çekmişti.

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Şimdi ise sıra Samsung'ta! Şarj cihazları telefonlardan kaldırılıyor. Samsung’un böyle bir karar alması durumunda kullanıcıların nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

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Brezilya'nın telekomünikasyon ajansı olan ANTEL'den yapılan açıklamaya göre Galaxy S21 modellerinden birisini aldığınız taktirde şarj aletine ihtiyaç duyacak olursanız ayrı olarak satın almanız gerekecek.

5İşte Android 11 güncellemesini alacak Samsung telefonlar
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İşte Android 11 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

Galaxy S10 Plus

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

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Galaxy S20

Güncelleme alacak

Tarih: Aralık 2020

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Galaxy S20 Plus

Güncelleme alacak

Tarih: Aralık 2020

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Galaxy S20 Ultra

Güncelleme alacak

Tarih: Aralık 2020

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Galaxy S10

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

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Galaxy S10 Lite

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

11
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Galaxy Note 10

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

12
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Galaxy Note 10 Plus

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

13
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Galaxy Note 20

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

14
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Galaxy Note 20 Ultra

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

15
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Galaxy Z Flip

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

16
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17
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Galaxy Z Fold 2

Güncelleme alacak

Tarih: Ocak 2021

18
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Galaxy Fold

Güncelleme alacak

Tarih: Şubat 2021

19
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Galaxy M21

Güncelleme alacak

Tarih: Mart 2021

20
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Galaxy M30s

Güncelleme alacak

Tarih: Mart 2021

21
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Galaxy M31

Güncelleme alacak

Tarih: Mart 2021

22
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Galaxy A51

Güncelleme alacak

Tarih: Mart 2021

23
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Galaxy Note 10 Lite

Güncelleme alacak

24
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Galaxy Tab S7

Güncelleme alacak

Tarih: Mart 2021

25
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Galaxy A50

Güncelleme alacak

Tarih: Nisan 2021

26
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Galaxy M51

Güncelleme alacak

Tarih: Nisan 2021

27
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Galaxy A21s

Güncelleme alacak

Tarih: Mayıs 2021

28
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Galaxy A31

Güncelleme alacak

Tarih: Mayıs 2021

29
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Galaxy A70

Güncelleme alacak

Tarih: Mayıs 2021

30
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Galaxy A71

Güncelleme alacak

Tarih: Mayıs 2021

31
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Galaxy A80

Güncelleme alacak

Tarih: Mayıs 2021

32
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Galaxy A01

Güncelleme alacak

Tarih: Haziran 2021

33
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Galaxy A11

Güncelleme alacak

Tarih: Haziran 2021

34
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Galaxy M11

Güncelleme alacak

Tarih: Haziran 2021

35
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Galaxy A30

Güncelleme alacak

Tarih: Temmuz 2021

36
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Galaxy A10

Güncelleme alacak

Tarih: Ağustos 2021

37
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Galaxy A10s

Güncelleme alacak

Tarih: Ağustos 2021

38
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Galaxy A20

Güncelleme alacak

Tarih: Ağustos 2021

39
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Galaxy A20s

Güncelleme alacak

Tarih: Ağustos 2021

40
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Galaxy A30s

Güncelleme alacak

Tarih: Ağustos 2021

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