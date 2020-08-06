hurriyet.com.tr
Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı
Samsung telefonlara yeni bir özellik eklendi; çok işinize yarayacak!
Telefonunuz uygulaması sayesinde kullanıcılar Android uygulamalarını bilgisayarında çalıştırabilecek. Telefonunuzdaki uygulamaları bilgisayardan açabileceksiniz. İşte gelecek aydan itibaren bu özelliği kullanabileceğiniz Samsung telefon modelleri...
Samsung Galaxy A8s
Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A50s
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A60
Samsung Galaxy A70
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