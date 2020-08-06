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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 14:07,

Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı

Samsung telefonlara yeni bir özellik eklendi; çok işinize yarayacak!

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Telefonunuz uygulaması sayesinde kullanıcılar Android uygulamalarını bilgisayarında çalıştırabilecek. Telefonunuzdaki uygulamaları bilgisayardan açabileceksiniz. İşte gelecek aydan itibaren bu özelliği kullanabileceğiniz Samsung telefon modelleri...

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Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

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Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

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Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

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Durun, daha bitmedi! Bu telefonlara dikkat edin. Kullandığınız telefonun modeli listede var mı? İşte Android 11'e yükselecek telefonlar...

6Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

7Redmi Note 8
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Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

8Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

9Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

10Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

11Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

12Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

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15Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

16Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

17Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

18Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

19Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

20Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

21Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

22Honor View 20
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Honor View 20

23Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

24Nokia 6.2
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Nokia 6.2

25Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

26Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

27OnePlus 8
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OnePlus 8

28Realme 6i
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Realme 6i

29OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

30Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

31Honor Magic 2
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Honor Magic 2

32Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

33Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

34Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

35LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

36Redmi K20
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Redmi K20

37Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

38Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

39Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

40Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

41Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

42Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

43Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

44Realme 5
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Realme 5

45Samsung Galaxy A10
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Samsung Galaxy A10

46Xiaomi Mi Note 10 Pro
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Xiaomi Mi Note 10 Pro

47Xiaomi Mi A3
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Xiaomi Mi A3

48Xiaomi Mi 9T
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Xiaomi Mi 9T

49Xiaomi Poco F2 Pro
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Xiaomi Poco F2 Pro

50HuaweiP30 Lite
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HuaweiP30 Lite

51Huawei P20
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Huawei P20

52Huawei P20 Pro
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Huawei P20 Pro

53Honor V20
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Honor V20

54Honor 20
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Honor 20

55Honor 10 Youth Edition
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Honor 10 Youth Edition

56Honor 20i
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Honor 20i

57Honor 30
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Honor 30

58Realme XT
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Realme XT

59Oppo Reno 3
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Oppo Reno 3

60Oppo Reno 2
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Oppo Reno 2

61Oppo A9
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Oppo A9

62Oppo A5
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Oppo A5

63LG G8X ThinQ
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LG G8X ThinQ

64Samsung Galaxy A91
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Samsung Galaxy A91

65Nokia 8.2 5G
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Nokia 8.2 5G

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