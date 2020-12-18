Samsung Galaxy S21'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S21 serisi telefonlarıyla ilerleyen haftalarda kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak tanıtım gününden önce yeni telefonların görüntüleri ortaya çıktı.
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Samsung; Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra adında üç yeni telefonu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
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6.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Galaxy S21, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran kullanıyor.
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Android 11 üstü olan OneUI 3.1 arayüzüyle çalışması beklenen telefon, 4000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek ve Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak.
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Telefonun bazı modellerinde de Samsung'un geliştirdiği Exynos 2100 işlemci kullanılacak.
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Dört farklı renkte gelmesi beklenen Galaxy S21'in arka yüzünde üç kamera bulunacak: 12 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 64 megapiksel telefoto kamera...
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Galaxy S21 Plus ise daha büyük bir ekrana sahip. 6.7 inç ekranla gelen telefon, 120 Hz AMOLED ekran kullanıyor.
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Galaxy S21'den farklı olarak 4800 mAh kapasiteli bataryasıyla daha uzun bir batarya ömrüne sahip olan Galaxy S21 Plus, Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcilerden gücünü alacak.
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Üç farklı renkte gelmesi beklenen telefonun arka yüzünde üç kamera yer alıyor: 12 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 64 megapiksel telefoto kamera...
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Galaxy S21 Ultra ise Samsung'un en iddialı telefonu olacak. 6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 120 Hz AMOLED ekranla geliyor.
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1600 nite kadar parlaklık seviyesi sunan telefonda Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1 arayüzü bulunacak.
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5000 mAh kapasiteli bataryayla gelmesi beklenen Galaxy S21 Plus, diğer serideki telefonlar gibi Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcilerden gücünü alacak.
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Galaxy S21 Plus'ın en büyük farkı ise kamera tarafında ortaya çıkıyor.