Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi

Ana kameraya 10 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen 240 mm'lik periskop telefoto lens eşlik ediyor ve bu sayede 10x optik zum, 100x'e kadar da Space Zoom yapılabiliyor. Ayrıca bir telefoto kameraya daha bulunuyor ve bu kamera ile 3x optik zum mümkün oluyor. Diğer bir deyişle, telefonda iki telefoto kamera yer alıyor.