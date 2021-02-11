Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunduğu Galaxy S21 serisinin en güçlü üyesi olan Galaxy S21 Ultra, bir amiral telefondan beklenen pek çok özelliğe sahip. Şimdi isterseniz gelin, bu modele yakından bakalım.
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Samsung, Galaxy S21 serisini kullanıcılarına sundu. Uzun bir süredir merakla beklenen telefonlardan Galaxy S21 Ultra, özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.8 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan cihaz, maalesef kulaklık ve şarj adaptörüyle gelmiyor. İnce bir kutuda satışa sunulan Galaxy S21 Ultra, Apple'ın iPhone 12 serisinde yaptığı gibi şarj adaptörü ve kulaklığı kutu içeriğinden çıkarmış durumda.
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Bu gelişmeyle birlikte elbette Galaxy S21 serisi daha küçük bir kutuya sahip. Yüzde 30 oranında kutu büyüklüğünün azaldığını da söyleyebiliriz.
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Galaxy S21 Ultra'nın boyutlarına gelince... Cihazın uzunluğu 165 mm, genişliği 75 mm ve kalınlığı ise 8.9 mm. Ağırlığı ise 227 gram.
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Arka yüzünde mat malzeme kullanılan telefonun ekranı Gorilla Glass Victus teknolojisi ile korunuyor. Galaxy S21 Ultra'nın bu sayede piyasadaki en dayanıklı cama sahip telefon modellerinden biri olduğu söylenebilir.
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Dynamic AMOLED 2X panel kullanan telefonda en yüksek çözünürlükte bile maksimum 120 Hz ekran yenileme hızından yararlanmak mümkün oluyor. Diğer bir deyişle görüntü kalitesi açısından Galaxy S21 Ultra'nın Galaxy Note 20 Ultra serisi telefonlarla aynı çizgide olduğunu ve yüksek parlaklık, canlı renk ve geniş görüntüleme alanı sunduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz 60Hz ve 120Hz arasında da seçim yapabiliyorsunuz.
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Ekran yenileme hızı ne kadar yüksekse batarya ömrü de o oranda çabuk azalıyor. Ancak Galaxy S21 Ultra'daki adaptif yapı, bu sorunun önüne geçiyor. Ekrandaki içeriğe göre 10Hz ile 120Hz arasında değişiyor. Böylece aynı zamanda pil tasarrufunda bulunulmuş. Cihaz, HDR10+ desteğine de sahip.
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Ses tarafında da cihazı başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çift hoparlör yapısıyla dikkat çeken cihazda ses çıkış şiddeti yüksek denebilir. Bunu özellikle oyun oynarken ya da film izlerken daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz elbette.
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IP68 sertifikasına sahip olan ürün, bu sayede suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Ancak bu cihazın tuzlu suya düştüğünde dayanacağı anlamına gelmiyor.
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Gelelim ultrasonic parmak izi sensörüne... Galaxy S21 Ultra'da kullanılan parmak izi tarayıcısı rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Çünkü bu alanda tarayıcının genişliği artmış ve sensör beklendiği gibi akıcı çalışıyor.
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Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note serisi dışında S Pen desteği alan ilk Samsung telefon modeli olma özelliğine sahip. İstersek S Pen'i bu cihazla kullanabiliyoruz. Ancak kutu içeriğinde S Pen yer almıyor ve ayrıca satın almanız gerekiyor.
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Cihazın işlemci performansı da kullanıcıları tatmin ediyor. Bu cihazlar, Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcilerle satılıyor. Türkiye'de ise maalesef sadece Exynos 2100 işlemcili modeller satılıyor. Önceki Exynos modellerinin özellikle pil performansıyla, Snapdragon işlemcili modellere kıyasla olumsuz etkilendiğini de belirtelim. Yine de Exynos 2100 işlemcisinin önceki modellere göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
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Android 11 işletim sistemi üzerine kurulu One UI 3.1 arayüzüyle kutusundan çıkan Galaxy S21 Ultra, 12 GB RAM'le geliyor. Telefondaki eksiklik ise microSD kart desteğinin bulunmuyor olması. Bu nedenle 128 GB, 256 GB, 512 GB'lık seçeneklerden birini alırken depolama tarafını ileriye dönük düşünerek yüksek almanızda fayda var.
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Bluetooth 5.2 ile beraber gelen ve Wi-Fi 6e destekli ilk telefon olan Galaxy S21 Ultra, 5G desteğine de sahip. Ancak ülkemizde 5G aktif olmadığından bu teknolojinin şimdilik bir önemi yok.
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5000 mAh kapasitesili bir bataryayla gelen ürün, normal kullanımda tam günü çıkartabilmenizi sağlıyor. Ancak ekran yenileme hızının batarya ömrü konusunda belirleyici olduğunu da söylemek gerekiyor. Full HD bir videoyu yaklaşık 18 saat oynatabilen telefon, internette gezinirken de 12 saat gibi bir süre dayanabiliyor.
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25W'lık bir şarj adaptörü ile 30 dakika içinde yüzde 53 oranında şarj olabilen cihaz, 1 saat 10 dakika içinde ise tam şarj oluyor.
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Telefon, kamera tarafında da iddialı. Samsung'un 108 MP'lik ISOCELL sensörünü içeren ana kamera, 24 mm boyutu, OIS desteği, faz algılamalı otofokus ve lazer otofokus ile beraber geliyor.
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Ana kameraya 10 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen 240 mm'lik periskop telefoto lens eşlik ediyor ve bu sayede 10x optik zum, 100x'e kadar da Space Zoom yapılabiliyor. Ayrıca bir telefoto kameraya daha bulunuyor ve bu kamera ile 3x optik zum mümkün oluyor. Diğer bir deyişle, telefonda iki telefoto kamera yer alıyor.
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Arka kamera alanında bir diğer element ise 12 MP'lik ultra geniş kamera oluyor. Bu kamera ile 0.6x çekimler yapabiliyor ve böylece geniş manzara fotoğrafları elde edebiliyorsunuz.
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S21 Ultra, 100x'e kadar çekim yeteneğine sahip bir telefon. Elbette zum yaptıkça netlik bozuluyor, ancak 100x'e kadar bunu yapabilmek önemli.
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Galaxy S21 Ultra'da 8K video kayıt yeteneği de yer alıyor. 8K çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydı yapabilen telefon, buna karşın hareketli çekimler söz konusu olduğunda başarılı bir sonuç alamıyor.
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Sonuç olarak Galaxy 21 Ultra, pek çok açıdan Samsung'un çıtayı yukarı çektiği bir telefon olmuş. Bazı eksikliklerine rağmen, sunduğu özelliklerle kullanıcısını tatmin edecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.