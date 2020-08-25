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Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da yeşil ekran hatası çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7'de yeşil ekran hatası ortaya çıktı.
Yeşil renk sorunu Qualcomm'un Snapdragon işlemcili Galaxy Note 20 Ultra modelinde ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra Galaxy Tab S7 modelinin LCD ekranında da benzer bir sorunun yaşanması, sorunun sadece AMOLED panellere özgü olmadığını gösteriyor.
Samsung telefonların kamerasında başka bir hata daha ortaya çıktı. Kullanıcıların Samsung'a şikayeti sonrası görülen hata bakın nasıl meydana geliyor?
Buna rağmen senelerdir Samsung telefon kullananlar, söz konusu sorununun aşırı ısı değişikliğinden kaynaklanmadığını, gündelik hayatta yaşadıklarını belirtiyor. Lensler buğulandığında fotoğraf çekmek söz konusu olmuyor; hatta imkansız hale geliyor.
Üretim problemi olduğu düşünülen buğu sorununun bu nedenle kaynaklandığını düşündüren durum ise buğunun içeriden oluşmasından kaynaklanıyor. Samsung ise bu hatayla karşılaşan kullanıcılar için herhangi bir şey yapmıyor, telefon değişimi de söz konusu değil.
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