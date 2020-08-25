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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 08:05 | 

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da yeşil ekran hatası çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Tab S7'de yeşil ekran hatası ortaya çıktı.

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Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy Note 20 Ultra ile yeni tablet Galaxy Tab S7'de yeşil ekran hatası ortaya çıktı.

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Kullanıcılar, ekran parlaklık seviyesini belli bir seviyenin altına düşürdüğünde ekranın yeşerdiğini kaydetti ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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Yeşil renk sorunu Qualcomm'un Snapdragon işlemcili Galaxy Note 20 Ultra modelinde ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra Galaxy Tab S7 modelinin LCD ekranında da benzer bir sorunun yaşanması, sorunun sadece AMOLED panellere özgü olmadığını gösteriyor.

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Samsung bu sorunu ilk kez yaşamıyor. Daha önce Galaxy S20 serisinde de yeşil ekran hatası ortaya çıkmıştı.

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Samsung telefonların kamerasında başka bir hata daha ortaya çıktı. Kullanıcıların Samsung'a şikayeti sonrası görülen hata bakın nasıl meydana geliyor?

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Samsung'un Galaxy Note 20 serisi telefonlarının arka kamera modülündeki lensler çok kolay bir şekilde buğulanıyor. Şirkete göre bu duruma aşırı sıcaklık değişiklikleri neden oluyor.

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Buna rağmen senelerdir Samsung telefon kullananlar, söz konusu sorununun aşırı ısı değişikliğinden kaynaklanmadığını, gündelik hayatta yaşadıklarını belirtiyor. Lensler buğulandığında fotoğraf çekmek söz konusu olmuyor; hatta imkansız hale geliyor.

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İşin daha da kötüsü Samsung'un bu durumu yazılım güncellemesiyle düzeltme şansı da yok.

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Üretim problemi olduğu düşünülen buğu sorununun bu nedenle kaynaklandığını düşündüren durum ise buğunun içeriden oluşmasından kaynaklanıyor. Samsung ise bu hatayla karşılaşan kullanıcılar için herhangi bir şey yapmıyor, telefon değişimi de söz konusu değil.

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Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

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Samsung Galaxy S10e

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Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

15Redmi Note 8
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Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

17Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

18Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

19Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

20Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

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23Oppo Find X2
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Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

24Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

25Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

26Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

27Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

28Nokia 7.2
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Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

29Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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