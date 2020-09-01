Samsung Galaxy M51 satışa çıkıyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M51 için son hazırlıklarını yapıyor. Bu telefonu diğer modellerden ayıran en önemli özellik ise 7000 mAh kapasiteli bataryası olacak.
2
Abone Ol
Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor ve yeni modellerle karşılaşıyoruz. Ancak batarya ömrü söz konusu olduğunda bu konuda telefon üreticilerinin kayda değer bir iyileştirme yapamadığı görülüyor.
3
Abone Ol
Bataryalar çok daha hızlı şarj olabilirken, kullanıcılara çoğu zaman bir günden fazla dayanmıyor.
4
Abone Ol
Bu kapsamda Samsung ise Galaxy M51 adında bir telefon tasarlıyor. Bu telefonun en büyük farkı da batarya tarafında kendini gösteriyor; zira 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediyoruz.
5
Abone Ol
25W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Galaxy M51, bu bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilirken, ikinci günü de görecek gibi görünüyor.
6
Abone Ol
Ancak batarya ömrünün doğrudan kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini de belirtmemiz gerek.
7
Abone Ol
6.67 inç'lik AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy M51, Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alırken, 8 GB RAM ile geliyor.
8
Abone Ol
Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Galaxy M51, 360 euro gibi yüksek bir fiyata sahip.