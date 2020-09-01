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Teknoloji
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:37 | 

Samsung Galaxy M51 satışa çıkıyor

Samsung'un yeni akıllı telefonlarından Galaxy M51 satışa sunuluyor. En dikkat çeken özelliği ise bakın ne oldu?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M51 için son hazırlıklarını yapıyor. Bu telefonu diğer modellerden ayıran en önemli özellik ise 7000 mAh kapasiteli bataryası olacak.

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Akıllı telefonlar gün geçtikçe gelişiyor ve yeni modellerle karşılaşıyoruz. Ancak batarya ömrü söz konusu olduğunda bu konuda telefon üreticilerinin kayda değer bir iyileştirme yapamadığı görülüyor.

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Bataryalar çok daha hızlı şarj olabilirken, kullanıcılara çoğu zaman bir günden fazla dayanmıyor.

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Bu kapsamda Samsung ise Galaxy M51 adında bir telefon tasarlıyor. Bu telefonun en büyük farkı da batarya tarafında kendini gösteriyor; zira 7000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediyoruz.

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25W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Galaxy M51, bu bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilirken, ikinci günü de görecek gibi görünüyor.

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Ancak batarya ömrünün doğrudan kullanım alışkanlığına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini de belirtmemiz gerek.

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6.67 inç'lik AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy M51, Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alırken, 8 GB RAM ile geliyor.

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Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Galaxy M51, 360 euro gibi yüksek bir fiyata sahip.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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