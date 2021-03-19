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Teknoloji
Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 14:27 | 

Samsung Galaxy A72 fiyat ve özellik bilgileri belli oldu

Samsung Galaxy A72 özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. 5000 mAh pil kapasitesi ile yaklaşık 2 günlük kullanım imkanı sunduğu öne sürülen Samsung Galaxy A72, 90 Hertzlik ekran yenileme hızına sahip. Aynı zamanda IP67 sertifikası da bulunan Samsung Galaxy A72, yaklaşık 1 metrelik derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmeme garantisine sahip. Samsung Galaxy A72 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken husus ise aynı anda iki bluetooth kulaklık ile de bağlantı yapılabilme imkanı oluyor. Peki, Samsung Galaxy A72 fiyatları ve özellikleri nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Tanıtımının ardından Türkiye fiyatı merak edilen cihazlardan birisi olan Samsung Galaxy A72 özellikleri ile de konuşuluyor. Mavi ışığın verdiği zararı en aza indirgemek için göz koruma kalkanı da kullanılan Samsung Galaxy A72 genel özellikleri ise şu şekilde;

* Boyut ve Ağırlık: 165 x 77.4 x 8.4 mm ve 203 gram
* Ekran: 6.7 inç * Super AMOLED * 90 Hz * 1080 x 2400 piksel * 800 nit
* İşlemci: Snapdragon 720G * 8 nm * (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver)
* Bellek ve Depolama: 6 GB RAM * 128 GB Depolama / 8 GB RAM * 128 GB Depolama / 8 GB RAM * 256 GB Depolama
* Ön Kamera: 32 Megapiksel * f/2.2 diyafram * geniş açılı
* Arka Kamera: 64 Megapiksel f/1.8 geniş * 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş * 8 Megapiksel f/2.4 telefoto * 5 Megapiksel f/2.4 makro
* İşletim Sistemi: Android 11 * One UI 3.1
* Batarya: 5000 mAh * 25W hızlı şarj
* Renk Seçenekleri: Harika Siyah, Harika Beyaz, Harika Mor, Harika Mavi
* Ek Özellikler: Ekrandan parmak izi, IP68 sertifikası, microSD kart yuvası

2A72 KAMERA ÖZELLİKLERİ

A72 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Gün boyunca canlı ve net fotoğraflar için OIS 64MP Ana Kameranın ultra yüksek çözünürlüğünden faydalanan A72, Ultra Geniş Açılı Kamera ile görüş açınızı genişletme imkanı tanıyor. 3x optik yakınlaştırma ve 30X Space Zoom özelliği bulunan OIS Telefoto Kamera ile yeni mesafeleri yakınlaştırmak da mümkün olabiliyor.

Arka tarafta 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 5 Megapiksel f/2.4 makro kameranın eşlik ediyor.

3A72 İŞLEMCİ GÜCÜ

A72 İŞLEMCİ GÜCÜ

Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden güç alan A72, 8 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.3 GHz seviyesine çıkabilen sekiz çekirdekli bu işlem gücüyle cihazın akıcılığını korumasını mümkün kılıyor. Ayıca Adreno 618 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.

4A72 FİYATLARI NE KADAR

A72 FİYATLARI NE KADAR?

Samsung Galaxy A72'nin yurtdışı fiyatı 449 Euro olarak belirlendi. Türkiye fiyatları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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