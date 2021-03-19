Samsung Galaxy A72 fiyat ve özellik bilgileri belli oldu

A72 KAMERA ÖZELLİKLERİ Gün boyunca canlı ve net fotoğraflar için OIS 64MP Ana Kameranın ultra yüksek çözünürlüğünden faydalanan A72, Ultra Geniş Açılı Kamera ile görüş açınızı genişletme imkanı tanıyor. 3x optik yakınlaştırma ve 30X Space Zoom özelliği bulunan OIS Telefoto Kamera ile yeni mesafeleri yakınlaştırmak da mümkün olabiliyor.



Arka tarafta 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 5 Megapiksel f/2.4 makro kameranın eşlik ediyor.