Samsung Galaxy A72 fiyat ve özellik bilgileri belli oldu
Samsung Galaxy A72 özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. 5000 mAh pil kapasitesi ile yaklaşık 2 günlük kullanım imkanı sunduğu öne sürülen Samsung Galaxy A72, 90 Hertzlik ekran yenileme hızına sahip. Aynı zamanda IP67 sertifikası da bulunan Samsung Galaxy A72, yaklaşık 1 metrelik derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmeme garantisine sahip. Samsung Galaxy A72 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken husus ise aynı anda iki bluetooth kulaklık ile de bağlantı yapılabilme imkanı oluyor. Peki, Samsung Galaxy A72 fiyatları ve özellikleri nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Tanıtımının ardından Türkiye fiyatı merak edilen cihazlardan birisi olan Samsung Galaxy A72 özellikleri ile de konuşuluyor. Mavi ışığın verdiği zararı en aza indirgemek için göz koruma kalkanı da kullanılan Samsung Galaxy A72 genel özellikleri ise şu şekilde;
* Boyut ve Ağırlık: 165 x 77.4 x 8.4 mm ve 203 gram
* Ekran: 6.7 inç * Super AMOLED * 90 Hz * 1080 x 2400 piksel * 800 nit
* İşlemci: Snapdragon 720G * 8 nm * (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver)
* Bellek ve Depolama: 6 GB RAM * 128 GB Depolama / 8 GB RAM * 128 GB Depolama / 8 GB RAM * 256 GB Depolama
* Ön Kamera: 32 Megapiksel * f/2.2 diyafram * geniş açılı
* Arka Kamera: 64 Megapiksel f/1.8 geniş * 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş * 8 Megapiksel f/2.4 telefoto * 5 Megapiksel f/2.4 makro
* İşletim Sistemi: Android 11 * One UI 3.1
* Batarya: 5000 mAh * 25W hızlı şarj
* Renk Seçenekleri: Harika Siyah, Harika Beyaz, Harika Mor, Harika Mavi
* Ek Özellikler: Ekrandan parmak izi, IP68 sertifikası, microSD kart yuvası