Gündem Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA) Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 15:19 | 03 Aralık 2020 - 15:19

Samsun'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 arttı

Türkiye'de son iki haftada koronavirüs vakalarının yüzde 100 artış gösterdiği 3 kentten biri olan Samsun'da, vaka sayılarının azalmasını sağlamak için çalışmalar yoğunlaştırıldı, tedbirlere uyulması yönünde çağrı yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, evlerinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören insanlar için Sağlık İl Müdürlüğü'ne gerekli araçları temin ettiklerini dile getirerek "Hastanelerde yataklarımızın doluluk oranı şu anda yüksek, bunu da ifade etmek lazım. Ama şu anda hizmet verme noktasında bir zafiyet içerisinde değiliz. Gereken hemen yapılıyor" ifadelerini kullandı.