Samsun'da iftar kaçta yapılacak? 2020 il il iftar saatleri
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun’da da iftar heyecanı yaşanıyor. Ramazan'ın 5. gün orucunu tutan Samsunlular, iftar saatini doğru öğrenmek için Diyanet'in 2020 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Samsun'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Samsun ve diğer illerin iftar saatleri...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 imsakiye bilgilerine göre iftar saatleri detaylarını sorgulamaya başladı. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmaları hız kazandı. Ramazan'da beşinci gün oruçlarını tutan vatandaşlar, Samsun'da iftar vakitlerini sorguluyor. İşte, Samsun iftar saatleri ve 2020 Samsun Ramazan imsakiyesi...
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İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Samsunlu vatandaşlar akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Samsun'da iftar saat 19:35't yapılacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.