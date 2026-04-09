Samsun'da dağın içinde gizli! Helenistik döneme ait... Tarihe ışık tutuyor

BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR
Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nda 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle kazı çalışması başlatıldığını anımsatan Dikmen, kazıların Samsun Müze Müdürlüğü başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel sorumluluğunda yürütüldüğünü söyledi.
Dikmen, "Kazı çalışmasıyla öncelikle alanın bitki temizliği yapıldı, ulaşım yolları düzeltildi. Kalenin yüzde 20-30'luk bölümü ortaya çıkarıldı. Hedefimiz, en kısa sürede kazı ve restorasyon çalışmalarını bitirerek Asarkale ve Kral Kaya Mezarları'nı bütüncül şekilde turizme kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.