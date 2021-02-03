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GeriGündem Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenini yolcu gibi yanına oturtmuş
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Gündem
Tayfur KARA- Zeynep Irmak ÖCAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 03 Şubat 2021 - 14:33 | 

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenini yolcu gibi yanına oturtmuş

Samsun'da 42 gün sonra Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı. Coşkun ifadesinde "Konuşma sırasında bana, 'Seni sevmiyorum, başkasını seviyorum. Eğer o olmasaydı da seninle birlikte olmak istemezdim. Kendime yeni bir hayat kuracağım' gibi şeyler söyledi. Konuşma yaparken ben şoför mahallinde, Arzu ise yanımda yolcu olarak bulunuyordu. Bu sırada ben arka koltukta bulunan tabancayı almak üzere arabadan indim. Tabancaya uzandım ve Arzu'ya hitaben, torpidodan küçük bir şey isteyerek onu bana vermesini istedim. Arzu eğilince de yaklaşık 20 santimetre mesafeden kafasına bir el ateş ettim" dedi. Coşkun'un, cinayet sonrası talihsiz kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat edip gittiği ormanlık alana attığı belirlendi.

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