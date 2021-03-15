Samsun, Sinop, Amasya çok yüksek riskli mi? Samsun, Sinop, Amasya risk haritası detayları

SAMSUN, SİNOP VE AMASYA HANGİ RİSK GRUBUNDA? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şerhlerimizdeki durumu bir süre daha sürme kararını aldık.’ dedi. Henüz yeni risk bir risk haritası açıklanmadı. Son açıklanan risk haritasında Samsun, Sinop ve Amasya kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı.



Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.