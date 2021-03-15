Samsun, Sinop, Amasya çok yüksek riskli mi? Samsun, Sinop, Amasya risk haritası detayları
Samsun, Sinop ve Amasya’nın hangi risk grubundaki iller arasında yer aldığı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerin risk grupları ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmış ve hangi rengin hangi risk grubunda yer aldığı duyurulmuştu. Konu ile ilgili son açıklama 15 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. İşte Samsun, Sinop, Amasya risk haritası hakkında yapılan son açıklamalar
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1
Koronavirüs risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, ‘Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz.’ dedi. Son açıklanan risk haritasında Samsun, Sinop ve Amasya kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı.
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SAMSUN, SİNOP VE AMASYA HANGİ RİSK GRUBUNDA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şerhlerimizdeki durumu bir süre daha sürme kararını aldık.’ dedi. Henüz yeni risk bir risk haritası açıklanmadı. Son açıklanan risk haritasında Samsun, Sinop ve Amasya kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
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Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.