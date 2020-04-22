Samsun sahur ve iftar vakti: Samsun’da sahur ve iftar saat kaçta? 2020 İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Samsun’da sahur, imsak ve iftar saat kaçta? soruları araştırılıyor. Bu yıl 24 Nisan’da ilk Ramazan orucu tutulacak. İlk oruç için sahura kalkacak olan vatandaşlar imsak vaktinden itibaren iftar saatine kadar orucu bozan davranışlardan uzak duracaklar. Samsun’da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte Samsun İmsakiyesi…
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Samsun’da iftar, sahur, imsak saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Samsun İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu imsakiye içerisinde sahur ve iftar vakitleri yayınlandı. Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, iftar vaktine kadar orucu bozan şeylerden uzak durmak anlamına gelmektedir. İşte Samsun iftar ve sahur saatleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi.
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Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu. İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti: "Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."