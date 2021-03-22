Samsun koronavirüs haritasında yüksek riskli mi? İşte Samsun risk haritasında son durum

'KALABALIKTA TEMAS ARTIYOR'



Hemşire olan Ebru Güzel, insanların yoğun olarak dışarıda bulunmasının çok sakıncalı olduğunu belirterek "Karadeniz'in en büyük şehri Samsun, kalabalık bir şehir ama insanların dışarıda olması oldukça sakıncalı. Tedbirler alınıyor ama bence yetersiz kalıyor, sokağa çıkma kısıtlaması devam ettirilmeli. Bir sağlıkçı olarak cumartesi günü yasağın devam etmesini istiyorum. Cumartesi gününü insanlar sahillere çarşılara akın ediyorlar. Tabi yoğunluk olunca temas da daha fazla oluyor. Caddelere girişte HES koru uygulaması başlamış bence çok güzel bir uygulama" dedi.



Samsun'da sokaklardaki kalabalığın çok fazla olduğunu dile getiren Hayri Akbulut, "Böyle devam ederse vakalardaki azalma olacağını yakında olası görmüyorum. Böyle bir kalabalık olmamalı. Ben kimsenin evine gitmiyorum kimseyi de eve almıyorum. Ancak bu kadar artıyorsa bunun da bir nedeni vardır" şeklinde konuştu.