Samsun İmsakiyesi 2021- Samsun’da sahur ve iftar vakti saat kaçta?
Samsun sahur, imsak ve iftar saatleri 2021 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayına sayılı saatler kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Bu yıl oruç 13 Nisan’da başlıyor. İlk sahura 12 Nisan gecesi kalkılacak. Peki, Samsun’da ilk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri
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Samsun İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanı ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Bu ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç ibadeti yerine getiriliyor. Samsun’da ilk oruç için imsak vakti 04:20 olarak açıklandı. İşte 2021 Samsun İmsakiye bilgileri
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SAMSUN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Samsun'da ilk sahur için imsak vakti 04:20, iftar saati ise 19:19 olarak açıklandı.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).