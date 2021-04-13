Samsun İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Samsun İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Samsun'da iftara ne kadar kaldı?

Rutin denetimlerin ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, zincir market ve süpermarketler dahil tüm işletmeler ile fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinin kontrol edileceği bildirildi.



Canik Belediyesinden yapılan açıklamada ise zabıta ekiplerinin ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine, bakkal, market, zincir marketler gibi işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdiği kaydedildi.