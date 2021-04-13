Samsun İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Samsun İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Samsun'da iftara ne kadar kaldı?
Samsun'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Samsun iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Samsun'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Samsun iftar ve sahur vakti bilgileri
Samsun iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Samsun iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Samsun imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
SAMSUN İFTAR SAATİ
Samsun ilk iftar saati 19.19 olacak. Samsun'da teravih saati ise 20.44 olarak eda edilecek.
SAMSUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:20
|19:19
|20:44*
|2
|14.04.2021
|04:18
|19:20
|20:46
|3
|15.04.2021
|04:16
|19:21
|20:47
|4
|16.04.2021
|04:14
|19:22
|20:49
|5
|17.04.2021
|04:12
|19:23
|20:50
|6
|18.04.2021
|04:10
|19:24
|20:51
|7
|19.04.2021
|04:09
|19:25
|20:53
|8
|20.04.2021
|04:07
|19:27
|20:54
|9
|21.04.2021
|04:05
|19:28
|20:56
|10
|22.04.2021
|04:03
|19:29
|20:57
|11
|23.04.2021
|04:01
|19:30
|20:59
|12
|24.04.2021
|03:59
|19:31
|21:00
|13
|25.04.2021
|03:57
|19:32
|21:02
|14
|26.04.2021
|03:55
|19:33
|21:03
|15
|27.04.2021
|03:53
|19:34
|21:05
|16
|28.04.2021
|03:51
|19:35
|21:06
|17
|29.04.2021
|03:50
|19:36
|21:08
|18
|30.04.2021
|03:48
|19:37
|21:09
|19
|01.05.2021
|03:46
|19:38
|21:11
|20
|02.05.2021
|03:44
|19:39
|21:12
|21
|03.05.2021
|03:42
|19:40
|21:14
|22
|04.05.2021
|03:40
|19:42
|21:16
|23
|05.05.2021
|03:39
|19:43
|21:17
|24
|06.05.2021
|03:37
|19:44
|21:19
|25
|07.05.2021
|03:35
|19:45
|21:20
|26
|08.05.2021
|03:33
|19:46
|21:22**
|27
|09.05.2021
|03:32
|19:47
|21:23
|28
|10.05.2021
|03:30
|19:48
|21:25
|29
|11.05.2021
|03:28
|19:49
|21:26
|30
|12.05.2021
|03:27
|19:50
|21:28
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