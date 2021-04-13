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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 15:04 | 

Samsun İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Samsun İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Samsun'da iftara ne kadar kaldı?

Samsun'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Samsun iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Samsun'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Samsun iftar ve sahur vakti bilgileri

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Samsun iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Samsun iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Samsun imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

SAMSUN İFTAR SAATİ

Samsun ilk iftar saati 19.19 olacak. Samsun'da teravih saati ise 20.44 olarak eda edilecek.

SAMSUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:2019:1920:44*
214.04.202104:1819:2020:46
315.04.202104:1619:2120:47
416.04.202104:1419:2220:49
517.04.202104:1219:2320:50
618.04.202104:1019:2420:51
719.04.202104:0919:2520:53
820.04.202104:0719:2720:54
921.04.202104:0519:2820:56
1022.04.202104:0319:2920:57
1123.04.202104:0119:3020:59
1224.04.202103:5919:3121:00
1325.04.202103:5719:3221:02
1426.04.202103:5519:3321:03
1527.04.202103:5319:3421:05
1628.04.202103:5119:3521:06
1729.04.202103:5019:3621:08
1830.04.202103:4819:3721:09
1901.05.202103:4619:3821:11
2002.05.202103:4419:3921:12
2103.05.202103:4219:4021:14
2204.05.202103:4019:4221:16
2305.05.202103:3919:4321:17
2406.05.202103:3719:4421:19
2507.05.202103:3519:4521:20
2608.05.202103:3319:4621:22**
2709.05.202103:3219:4721:23
2810.05.202103:3019:4821:25
2911.05.202103:2819:4921:26
3012.05.202103:2719:5021:28


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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Ekipler, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

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İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ramazan ayına özel alınan tedbirler kapsamında kent genelinde market ve fırınlara yönelik denetimler de artırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin fırın ve marketlerde ürün gramajı ve mamullerini kontrol ettiği aktarıldı.

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Rutin denetimlerin ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, zincir market ve süpermarketler dahil tüm işletmeler ile fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinin kontrol edileceği bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada ise zabıta ekiplerinin ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine, bakkal, market, zincir marketler gibi işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdiği kaydedildi.

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