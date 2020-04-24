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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:53,

Samsun iftar saati 2020: İmsakiye Samsun iftar saat kaçta?

Samsun iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Samsun iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Kayseri iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Samsun imsakiye bilgileri ve iftar saatleri

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Ramazan ayının ilk iftarı için Samsun iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Samsun Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Samsun'da iftar saat kaçta yapılacak ve Samsun iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Samsun iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileriSAMSUN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Samsun ilk iftar saati 19.31 olacak. Samsun'da teravih saati ise 21.01 olarak eda edilecek.

SAMSUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:5819:3121:01*
225.04.202003:5719:3221:02
326.04.202003:5519:3321:04
427.04.202003:5319:3421:05
528.04.202003:5119:3521:07
629.04.202003:4919:3621:08
730.04.202003:4719:3821:10
801.05.202003:4519:3921:11
902.05.202003:4419:4021:13
1003.05.202003:4219:4121:14
1104.05.202003:4019:4221:16
1205.05.202003:3819:4321:17
1306.05.202003:3619:4421:19
1407.05.202003:3519:4521:21
1508.05.202003:3319:4621:22
1609.05.202003:3119:4721:24
1710.05.202003:3019:4821:25
1811.05.202003:2819:4921:27
1912.05.202003:2619:5021:28
2013.05.202003:2519:5121:30
2114.05.202003:2319:5221:31
2215.05.202003:2219:5321:33
2316.05.202003:2019:5421:34
2417.05.202003:1919:5521:36
2518.05.202003:1719:5621:37
2619.05.202003:1619:5721:39**
2720.05.202003:1419:5821:40
2821.05.202003:1319:5921:42
2922.05.202003:1120:0021:43
3023.05.202003:1020:0121:45


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Samsun’da fırıncılar, iftara 2 saat kala üretimi yasaklanan Ramazan pidesini erkenden yaparak satışa hazırladı.

Korona virüsü salgınının insan hayatına etkileri Ramazan ayında da devam ediyor. Önceki Ramazanlarda olan fırında sıcak pide kuyruğu, virüsle beraber tarih oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge neticesinde tüm illerde iftara 2 saat kala pide üretimi durduruldu. Samsunlu fırıncılar, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla öğlen saatleri itibarıyla pide üretimine başladı.

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Vatandaşların fırınlarda kuyruk oluşturmadan pidelerini rahatlıkla alabileceklerini dile getiren fırıncı Talha Araç, “İftara 2 saat kala pide üretimi durdurulacak. Bu konuyla alakalı olarak sabah erken saatlerden itibaren pide çıkartmaya başladık. Fırınımıza pide stoku yaptık ki iftar saati yaklaştığında vatandaşlarımız bekleme yapmasın, kuyruk olmasın ve sosyal mesafeye dikkat etsin. İftara 2 saat kala üretimi durdurup, sadece satışa yöneleceğiz.

Vatandaşlarımız endişelenmesin. Fırınlarda yeterli stok var. Hafta sonları da arabalarla sokak sokak pide dağıtılmaya devam edilecek” dedi.

İftara yakın sıcak pide üretilmeyeceğini bilen bazı vatandaşlar, iftar pidelerini öğle saatlerinde almaya başladı.

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Yılport Samsunspor'un kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın'ın Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci Ahmet'in babası Ali Altın'ın dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda'da vefat ettiği belirtildi.

Merhum Ali Altın'a Allah'tan rahmet, kaleci Ahmet ve ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, "Ali Altın'ın cenazesi Hollanda’dan Türkiye’ye getirilerek memleketi Kırşehir'de toprağa verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle tüm vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasının önem taşıdığı vurgulandı.

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