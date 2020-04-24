Samsun iftar saati 2020: İmsakiye Samsun iftar saat kaçta?

Vatandaşların fırınlarda kuyruk oluşturmadan pidelerini rahatlıkla alabileceklerini dile getiren fırıncı Talha Araç, “İftara 2 saat kala pide üretimi durdurulacak. Bu konuyla alakalı olarak sabah erken saatlerden itibaren pide çıkartmaya başladık. Fırınımıza pide stoku yaptık ki iftar saati yaklaştığında vatandaşlarımız bekleme yapmasın, kuyruk olmasın ve sosyal mesafeye dikkat etsin. İftara 2 saat kala üretimi durdurup, sadece satışa yöneleceğiz.



Vatandaşlarımız endişelenmesin. Fırınlarda yeterli stok var. Hafta sonları da arabalarla sokak sokak pide dağıtılmaya devam edilecek” dedi.



İftara yakın sıcak pide üretilmeyeceğini bilen bazı vatandaşlar, iftar pidelerini öğle saatlerinde almaya başladı.