Samsun iftar saati 2020: İmsakiye Samsun iftar saat kaçta?
Samsun iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Samsun iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Kayseri iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Samsun imsakiye bilgileri ve iftar saatleri
Ramazan ayının ilk iftarı için Samsun iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Samsun Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Samsun'da iftar saat kaçta yapılacak ve Samsun iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Samsun iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileriSAMSUN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Samsun ilk iftar saati 19.31 olacak. Samsun'da teravih saati ise 21.01 olarak eda edilecek.
SAMSUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:58
|19:31
|21:01*
|2
|25.04.2020
|03:57
|19:32
|21:02
|3
|26.04.2020
|03:55
|19:33
|21:04
|4
|27.04.2020
|03:53
|19:34
|21:05
|5
|28.04.2020
|03:51
|19:35
|21:07
|6
|29.04.2020
|03:49
|19:36
|21:08
|7
|30.04.2020
|03:47
|19:38
|21:10
|8
|01.05.2020
|03:45
|19:39
|21:11
|9
|02.05.2020
|03:44
|19:40
|21:13
|10
|03.05.2020
|03:42
|19:41
|21:14
|11
|04.05.2020
|03:40
|19:42
|21:16
|12
|05.05.2020
|03:38
|19:43
|21:17
|13
|06.05.2020
|03:36
|19:44
|21:19
|14
|07.05.2020
|03:35
|19:45
|21:21
|15
|08.05.2020
|03:33
|19:46
|21:22
|16
|09.05.2020
|03:31
|19:47
|21:24
|17
|10.05.2020
|03:30
|19:48
|21:25
|18
|11.05.2020
|03:28
|19:49
|21:27
|19
|12.05.2020
|03:26
|19:50
|21:28
|20
|13.05.2020
|03:25
|19:51
|21:30
|21
|14.05.2020
|03:23
|19:52
|21:31
|22
|15.05.2020
|03:22
|19:53
|21:33
|23
|16.05.2020
|03:20
|19:54
|21:34
|24
|17.05.2020
|03:19
|19:55
|21:36
|25
|18.05.2020
|03:17
|19:56
|21:37
|26
|19.05.2020
|03:16
|19:57
|21:39**
|27
|20.05.2020
|03:14
|19:58
|21:40
|28
|21.05.2020
|03:13
|19:59
|21:42
|29
|22.05.2020
|03:11
|20:00
|21:43
|30
|23.05.2020
|03:10
|20:01
|21:45
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