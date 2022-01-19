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Samsun, Giresun ve Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? Gözler 20 Ocak Samsun Giresun ve Bayburt kar tatili açıklamasında!

#Kar Tatili#Yarın Okullar Tatil Mi #Samsun Giresun Ve Bayburt'ta Yarın Okullar Tatil Mi

Bugün valilik kararıyla pek çok ildeki okulların tatil edilmesi, yarın için de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle araştırmalara neden oldu. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okulların bir kısmı yarın da eğitime 1 gün süreyle ara verecek. Peki, Samsun, Giresun ve Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? İşte 20 Ocak Perşembe Samsun Giresun ve Bayburt kar tatili açıklamaları...

1/4Samsun, Giresun ve Bayburtta yarın okullar tatil mi Gözler 20 Ocak Samsun Giresun ve Bayburt kar tatili açıklamasında

Samsun, Giresun ve Bayburt'ta yarın okullar tatil mi sorusu okulların son haftasında öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için valilik 55 ilde okullarda tatil kararı almıştı. Peki, kar yağışının devam etmesi beklendiği illerden Samsun, Giresun ve Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? Gözler 20 Ocak Samsun, Giresun ve Bayburt'ta kar tatili açıklamasında!

2/4SAMSUNDA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun`un Ladik ilçesinde bugün yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmişti. Yarın içinse yeni bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde 20 Ocak Perşembe günü kar tatili hakkında son dakika bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

3/4GİRESUNDA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında, ayrıca Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında bugün eğitime bir günlüğüne ara verileceği de duyurulmuştu.

4/4BAYBURTTA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, bugün il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtmişti. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedilmişti.

20 Ocak Perşembe günü içinse valilikten henüz kar tatili için yeni bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklamalara ilerleyen saatlerde haberimizde yer vereceğiz.

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