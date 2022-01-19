Samsun, Giresun ve Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? Gözler 20 Ocak Samsun Giresun ve Bayburt kar tatili açıklamasında!

BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, bugün il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtmişti. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedilmişti.



20 Ocak Perşembe günü içinse valilikten henüz kar tatili için yeni bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklamalara ilerleyen saatlerde haberimizde yer vereceğiz.