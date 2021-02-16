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Gündem
Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA- Yusuf ÇINAR/SAMSUN, (DHA) –
Haber Giriş: 16 Şubat 2021 - 13:29 | 

Kar esareti! Yol 15 saattir kapalı... Mahsur kaldılar

Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 15 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Susurluk Kaymakamlığı ekipleri tarafından, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu, ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler de kar küreme çalışması başlattı. Çorum-Samsun Karayolu'nda ise Hasan Zahir ve Kaymakçı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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