Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti... Sami Saydan kimdir?
Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan’dan acı haber geldi. Sami Saydan'ın eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'ün de seferber olduğu Tuna Saydan hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Sami Saydan’ın geçmişi ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Tuba Büyüküstün’ün bir dönem büyük aşk yaşadığı Sami Saydan kimdir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Görüntü yönetmeni Sami Saydan 1 Ağustos 1973 tarihinde dünyaya geldi. Şuursuz Aşk, Deliler, Siccin, Seni Seviyorum Adamım, Deliler Fatih'in Fermanı filmlerinin ekibinde yer aldı. Tuba Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum’da tatil yaparken görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan ile objektiflere yakalanmıştı.2 yıl süren birlikteliğin ardından çiftin yolları ayrılmıştı.
2
Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından “2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık” ifadelerini kullanmıştı.
3
Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.