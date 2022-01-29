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Sami Levi kimdir, nereli? İşte Sami Levi'nin hayatıyla ilgili bilgiler...

#Sami Levi#Sami Levi Kimdir#Sami Levi Nereli

Sefarad grubunun solisti Sami Levi, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Survivor- Yunanistan’ın yarışma adayları Sami Levi de yer almıştı. Sefarad grubu solisti olarak tanınan Sami Levi, katıldığı yarışmalar ve konuk olduğu programlarla tanınıyor. Peki, Sami Levi kimdir, nereli? İşte Sami Levi'nin hayatıyla ilgili bilgiler...

1/3Sami Levi kimdir, nereli İşte Sami Levinin hayatıyla ilgili bilgiler...

Sami Lavi 13 Nisan 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında anaokulunda iken müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi.

2/3Sami Levi kimdir, nereli İşte Sami Levinin hayatıyla ilgili bilgiler...

Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Sefarad, 1996'da kurulan müzik grubu Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzikle bir sentez oluşturur. Grubun üyeleri Sami Levi grubun solisti, Cem Stamati grubun bas gitaristi ve Ceki Benşuşe grubun gitaristi.

3/3Sami Levi kimdir, nereli İşte Sami Levinin hayatıyla ilgili bilgiler...

22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü. Sami Levi, 2 Eylül 2013’te, dans yarışmasındaki partneri Demet Şaşmaz ile nikah masasına oturdu.

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