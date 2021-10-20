Sami Kohen kimdir, nereli? İşte Sami Kohen'in hayatıyla ilgili bilgiler...

Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen, 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının izinden giden Sami Kohen, 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini, babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı.