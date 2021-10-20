Sami Kohen kimdir, nereli? İşte Sami Kohen'in hayatıyla ilgili bilgiler...
Türk basının duayen isimlerinden Sami Kohen hayatını kaybetti. Kohen, Türk basınını dış haberler sayfasıyla tanıştırmış, uzun yıllar diplomasi ve dış politika alanında muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştı. Peki, Sami Kohen kimdir, nereli? İşte Sami Kohen'in hayatıyla ilgili bilgiler...
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1
Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen, 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının izinden giden Sami Kohen, 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini, babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı.
2
Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalışan Kohen, 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı. Kohen, Milliyet gazetesinde köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapan Kohen, anılarını toplandığı "Sami Kohen Dünyanın Yazısı" adı kitabı 2007 yılında yayımladı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Şeref Kartı sahibi olan Kohen, 2001 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.