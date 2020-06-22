Samatya hastanesinde korkutan yangın

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye ediliyor.
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İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
Samatya’daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu bildiriliyor.