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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 09:27 |  

Bilin bakalım kim 54 yaşına giriyor?

Ünlü oyuncu yeni yaşını eşi ve kızıyla çıktığı tatilde kutluyor. Bu arada da sosyal medya hesabından kutlama sırasında çekilen video ve fotoğraflarını paylaşıyor.

Instagram, Backgrid UK, Depo Photos

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1YILLARA MEYDAN OKUYOR
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YILLARA MEYDAN OKUYOR

Bu paylaşımlar da onun geçip giden yıllara nasıl meydan okuduğunu gözler önüne seriyor.

2547ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
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547ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ünlü oyucu Salma Hayek, 2 Eylül'te 54'üncü dogum gününü kutluyor. Hayek, yeni yaşını Mykonos adasında karşılıyor. Ona eşi François Henri Pinault ile kızı Valentina da eşlik ediyor.

3BU ESKİ BİR FOTOĞRAF DEĞİL
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'BU ESKİ BİR FOTOĞRAF DEĞİL'

Hayek, Instagram sayfasında siyah mayo, siyah pareo, güneş gözlüğü ve şapka ile çekilen bir pozunu "Tahmin edin kim 54 yaşına giriyor?" mesajıyla paylaştı. Hayek, bu paylaşımında fotoğrafın eski olmadığını da vurguladı.

4BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Salma Hayek'in takipçileri bu poza beğeni yağdırırken bir yandan da 54 yaşına gelmesine rağmen nasıl bu kadar genç ve formda kaldığını sordular.

5GÜZELLİK SIRLARI
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GÜZELLİK SIRLARI

Hiç estetik yaptırmadığını belirten Hayek zaman zaman güzellik sırlarını da röportajlarında paylaşıyor. Hayek, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda cildinin güzelliği ve genel sağlığı için kemik suyu içtiğini anlatmıştı.

6KEMİK SUYU İÇİYOR
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KEMİK SUYU İÇİYOR

Hayek, bunun nasıl yapıldığını da şöyle anlatmıştı:" Bir miktar inek kemiğini alıp saatlerce pişiriyorsunuz. Sonra da içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip günde bir fincan içiyorsunuz."

7KÜÇÜK YAŞTA MESLEĞİNE KARAR VERDİ
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KÜÇÜK YAŞTA MESLEĞİNE KARAR VERDİ

2 Eylül 1966'da Meksika'da dünyaya gelen Salma Hayek, Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir anneni kızı. Oyuncu olmaya çok küçük yaşlarda karar veren Hayek, opera sanatçısı olan annesinin de desteğiyle bu yolda adımlar atmaya başladı.

8OPERADA OYNAYARAK DİKKAT ÇEKTİ
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OPERADA OYNAYARAK DİKKAT ÇEKTİ

1980'lerin sonunda Teresa adlı bir operada rol alarak adından söz ettirmeye başladı. Meksika'da uluslararası ilişkiler konusunda yüksek öğrenim görmeye başlayan Hayek, 1991'de bunu yarıda bırakıp Los Angeles'a gitti.

9DESPERADO İLE KADERİ DEĞİŞTİ
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DESPERADO İLE KADERİ DEĞİŞTİ

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte rol aldığı Desperado filmiyle kariyerinde hep beklediği çıkışı gerçekleştirdi. Bu şekilde de Hollywood'a adım atmış oldu. 

10MUTLU EVLİLİK
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MUTLU EVLİLİK

 Salma Hayek, iş adamı François-Henri Pinault ile 2009'da evlendi. Çiftin Valentina Paloma adında 12 yaşında bir kızı bulunuyor.

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