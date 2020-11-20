Hayek "HayatÄ±mÄ± bÃ¶ylesine harika ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir insanla paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ± en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸlerimde bile hayal edemezdim. Sen bizim gÃ¼cÃ¼mÃ¼zsÃ¼n, ben bizim esin kaynaÄŸÄ±mÄ±zsÄ±n, sen bizim evimizsin" diye yazdÄ±. Hayek'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve iyi dilek mesajlarÄ± geldi.