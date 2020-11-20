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Haber GiriÅŸ: 20 KasÄ±m 2020 - 10:45 | 

Eksilmeyen aÅŸk: Bizim gücümüz, evimizin direÄŸisin

Â ÃœnlÃ¼ oyuncu 11 yÄ±ldÄ±r mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kocasÄ±na olan aÅŸkÄ±nÄ± bir kez de sosyal medyadan ilan etti.

Instagram, Backgrid USA,

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Salma Hayek, UluslararasÄ± Erkekler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Instagram hesabÄ±ndan bir kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi FransÄ±z iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault ve kÄ±zÄ± Valentina Paloma ile havuzda Ã§ekilen bir aile pozunu paylaÅŸan Hayek "bugÃ¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ± en bÃ¼yÃ¼k hayallerinde bile aklÄ±ndan geÃ§irmediÄŸini" belirtti.

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Hayek "HayatÄ±mÄ± bÃ¶ylesine harika ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir insanla paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ± en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸlerimde bile hayal edemezdim. Sen bizim gÃ¼cÃ¼mÃ¼zsÃ¼n, ben bizim esin kaynaÄŸÄ±mÄ±zsÄ±n, sen bizim evimizsin" diye yazdÄ±. Hayek'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve iyi dilek mesajlarÄ± geldi.

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Salma Hayek ile FranÃ§ois Henri Pinault, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyor. Ã‡ift, bir flÃ¶rt dÃ¶neminin ardÄ±ndan Venedik'te Ã§ok konuÅŸulan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlendi. Sonra da tropikal bir adada balayÄ±na gitti.

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Bu Salma Hayek'in ilk evliliÄŸi. Pinault ile daha Ã¶nce Dorothee Lepere ile bir evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±. Eski evliliÄŸinden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var. Hayek ile evliliÄŸinden de bir tane kÄ±zÄ± bulunuyor.Â 

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Â AÅŸklarÄ±n ve eviliklerin kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Hollywood'da bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kanlar da var. BazÄ±larÄ± ilk aÅŸkÄ±yla evlenen, bazÄ±larÄ± da ikinci ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliklerinde aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulan ve yÄ±llarca aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyan Ã§iftlere de rastlanÄ±yor Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda. Ä°ÅŸte bunlardan biri geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n 27'nci evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Mega, Backgrid USA, SplashÂ

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ÃœnlÃ¼ oyuncu Michelle Pfeiffer, 1993'ten bu yana evli olduÄŸu David E. Kelley ile 27nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±. 62 yaÅŸÄ±ndaki Pfeiffer, bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda kocasÄ± David E. Kelley'e "biriciÄŸim" diye seslendi.

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Pfeiffer'Ä±n "27 yÄ±ldÄ±r benim biriciÄŸim" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸrafa Ã¼nlÃ¼ ya da Ã¼nsÃ¼z Ã§ok sayÄ±da takipÃ§isinden tebrik mesajlarÄ± geldi. Pfeiffer, Peter Horton ile 1981â€“1988 arasÄ±nda sÃ¼ren bir evlilik daha yapmÄ±ÅŸtÄ±. GerÃ§ek aÅŸkÄ± bulduÄŸu ikinci eÅŸi Kelley'den John Henry adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

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Michelle Pfeiffer ile David E.Kelley dÄ±ÅŸÄ±nda uzun yÄ±llarÄ±nÄ± birlikte geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ Ã§iftleri de bir hatÄ±rlayalÄ±m.

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Kurt Russell ile Goldie Hawn hiÃ§ evlenmediler. Ama 1983 yÄ±lÄ±ndan bu yana da hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±lar. Ã‡iftin birlikteliklerinden iki Ã§ocuklarÄ± oldu. Onlar da Hawn ve Russell'Ä±n daha Ã¶nceki evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

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Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick 1988 yÄ±lÄ±ndan bu yana evliler. Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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Sarah Jessica Parker ile Matthew Broderick, Hollywood'un mutlu Ã§iftlerinden. 1997'de evlendiler, Ã¼Ã§ tane Ã§ocuklarÄ± var.

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David ve Victoria Beckham da evlilikte 20 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±. Ã‡iftin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu var.

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Warren Beatty ile Anette Bening, 1992'den bu yana evliler.

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Will Smith ile Jada Pinkett Smith, Hollywood'un Ã¶rnek Ã§iftlerinden. Ã‡ift 1997'den bu yana evli.Â 

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Kevin Kline, 1989'da bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde genÃ§ oyuncularÄ±ndan Phoebe Cates ile evlendi. Cates, bunun ardÄ±ndan kariyerini bÄ±raktÄ± ve kendini tamamen evliliÄŸine adadÄ±. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu var.

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Jamie Lee Curtis ile Christopher Guest, 1984'te evlendi. Ä°ki Ã§ocuklu ve mutlu bir evlilikleri var.

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GeleceÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸ serisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Michael J. Fox ile Tracy Pollan, evlenirken verdikleri "iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde" sÃ¶zÃ¼nden hiÃ§ dÃ¶nmedi. 1988'de evlenen Ã§ift Fox'un parkinson rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte savaÅŸtÄ±. Ã‡iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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Â Tom Hanks ilk evliliÄŸini 1978 ile 87 arasÄ±nda Samatnha Lewes ile yaptÄ±. Sonra Rita Wilson ile 1988'de ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. Mutlu Ã§iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â 

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