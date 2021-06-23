Salma Hayek: Kocam yokken yatak odama onu alıyorum

BİRLİKTE TV İZLİYORLAR Hayek "Kering ile TV izlerken çok eğleniyorum. Odanın dört bir yanında uçuyor, bazen de gelip benim kafama ya da TV'nin üstüne oturuyor" diye anlattı. Ünlü oyuncu baykuş Kering ile birlikte her tür TV programını keyifle izlediklerini sözlerine ekledi. Hayek; Kering ile birlikte daha çok TV izleyeceklerini de vurguladı.