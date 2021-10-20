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Magazin
FOTOĞRAFLAR: AFP, AP, SPLASH NEWS, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 13:13 | 

Salma Hayek, kızı Valentina Paloma ile kırmızı halıda: Artık saklamıyor

Sinema dünyasının ünlü yıldızlarından Salma Hayek, yıllardır özel hayatını da ailesini de kameralardan uzak tutuyordu. Fakat görünüşe göre o da bu kez kuralı bozdu. Eternals filminin galasına 14 yaşına gelen kızı Valentina Paloma ile birlikte katıldı.

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1KOCASI YERİNE KIZI EŞLİK ETTİ

KOCASI YERİNE KIZI EŞLİK ETTİ

Hayek, önemli rollerinden birini üstlendiği filmin Los Angeles galasında kırmızı halıya eşi François Henri Pinault yerine artık boyuna yaklaşan kızı Valentina Paloma Pinault ile çıktı.

2UYUMLU GİYİNDİLER

UYUMLU GİYİNDİLER

Göğüs dekolteli siyah bir gece elbisesi giyen 55 yaşındaki Hayek'in kızı Paloma da annesine uygun renklerde giyindi.

3AYNI MODACIDAN GİYİNDİLER

AYNI MODACIDAN GİYİNDİLER

Salma Hayek ile Valentina, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan kıyafetler giydi. Koyu renk saclarına açık renk gölgeler yaptıran Valentina, görünümünü de tıpkı annesi gibi siyah bir el çantasıyla tamamladı.

4İLK KEZ BİRLİKTE KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR

İLK KEZ BİRLİKTE KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR

Salma Hayek, kızıyla ilk kez bu galada kırmızı halıya çıktı. Genellikle kızıyla dışarı çıktığında paparazzilere yakalanan Hayek, bu şekilde kendi isteğiyle Valentina ile objektifler karşısına geçmiş oldu.

5PAPARAZZİLER YAKALIYORDU

PAPARAZZİLER YAKALIYORDU

Hayek ile Valentina, genellikle sokaklarda paparazziler tarafından görüntüleniyordu.

Gelin yeri gelmişken kırmızı halıya kızlarıyla birlikte çıkan diğer ünlülere de bir bakalım.

6ONLARA ARTIK HERKES ALIŞTI

ONLARA ARTIK HERKES ALIŞTI

Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford, kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber ile artık kırmızı halının gediklilerinden oldu.

7AYNI FİLMDE OYNADILAR

AYNI FİLMDE OYNADILAR

Deneyimli oyuncu Thandie Newton, önemli rollerinden birini üstlendiği Reminiscence (Zihin Gezgini) filminin galasında kırmızı halıya kızı Nico Parker ile birlikte çıktı. İşin güzel yanı anne ile kızın aynı filmde birlikte oynamasıydı.

8STALLONE KIZLARI

STALLONE KIZLARI

Sylvester Stallone ile eşi Jenifer Flavin kızları Sistine Rose, Scarlet Rose Stallone, Sophia Rose ile sık sık kırmızı halıya çıkıyor.

9KIRMIZI HALIYA ALIŞTI

KIRMIZI HALIYA ALIŞTI

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın kızı Carys, artık kırmızı halıya alıştı.

10İKİZ GİBİLER

İKİZ GİBİLER

Reese Witherspoon'un kızı Ava Philip, ünlü yıldıza ikizi kadar benziyor.

11SIK SIK KIRMIZI HALIDA

SIK SIK KIRMIZI HALIDA

Lisa Bonet ile kızı Zoe Kravitz de kırmızı halının gediklilerinden.

12KIZI DA OYUNCU OLDU

KIZI DA OYUNCU OLDU

Sean Penn, Robin Wright ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Dylan ile. Dylan da oyuncu oldu.

13EVLAT EDİNDİ

EVLAT EDİNDİ

Leni Klum aslında Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Fakat Klum'un eski eşi Seal onu evlat edinip soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi. Geçen hafta ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktılar.

14ÇOCUKLARI HEP YANINDA

ÇOCUKLARI HEP YANINDA

Angelina Jolie, kırmızı halıya çocuklarıyla birlikte sık sık çıkan ünlülerden.

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