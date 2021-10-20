FOTOĞRAFLAR: AFP, AP, SPLASH NEWS, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 13:13 |
Salma Hayek, kızı Valentina Paloma ile kırmızı halıda: Artık saklamıyor
Sinema dünyasının ünlü yıldızlarından Salma Hayek, yıllardır özel hayatını da ailesini de kameralardan uzak tutuyordu. Fakat görünüşe göre o da bu kez kuralı bozdu. Eternals filminin galasına 14 yaşına gelen kızı Valentina Paloma ile birlikte katıldı.
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KOCASI YERİNE KIZI EŞLİK ETTİ
Hayek, önemli rollerinden birini üstlendiği filmin Los Angeles galasında kırmızı halıya eşi François Henri Pinault yerine artık boyuna yaklaşan kızı Valentina Paloma Pinault ile çıktı.
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UYUMLU GİYİNDİLER
Göğüs dekolteli siyah bir gece elbisesi giyen 55 yaşındaki Hayek'in kızı Paloma da annesine uygun renklerde giyindi.
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AYNI MODACIDAN GİYİNDİLER
Salma Hayek ile Valentina, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan kıyafetler giydi. Koyu renk saclarına açık renk gölgeler yaptıran Valentina, görünümünü de tıpkı annesi gibi siyah bir el çantasıyla tamamladı.
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İLK KEZ BİRLİKTE KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR
Salma Hayek, kızıyla ilk kez bu galada kırmızı halıya çıktı. Genellikle kızıyla dışarı çıktığında paparazzilere yakalanan Hayek, bu şekilde kendi isteğiyle Valentina ile objektifler karşısına geçmiş oldu.
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PAPARAZZİLER YAKALIYORDU
Hayek ile Valentina, genellikle sokaklarda paparazziler tarafından görüntüleniyordu.
Gelin yeri gelmişken kırmızı halıya kızlarıyla birlikte çıkan diğer ünlülere de bir bakalım.
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ONLARA ARTIK HERKES ALIŞTI
Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford, kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber ile artık kırmızı halının gediklilerinden oldu.
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AYNI FİLMDE OYNADILAR
Deneyimli oyuncu Thandie Newton, önemli rollerinden birini üstlendiği Reminiscence (Zihin Gezgini) filminin galasında kırmızı halıya kızı Nico Parker ile birlikte çıktı. İşin güzel yanı anne ile kızın aynı filmde birlikte oynamasıydı.
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STALLONE KIZLARI
Sylvester Stallone ile eşi Jenifer Flavin kızları Sistine Rose, Scarlet Rose Stallone, Sophia Rose ile sık sık kırmızı halıya çıkıyor.
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KIRMIZI HALIYA ALIŞTI
Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın kızı Carys, artık kırmızı halıya alıştı.
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İKİZ GİBİLER
Reese Witherspoon'un kızı Ava Philip, ünlü yıldıza ikizi kadar benziyor.
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SIK SIK KIRMIZI HALIDA
Lisa Bonet ile kızı Zoe Kravitz de kırmızı halının gediklilerinden.
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KIZI DA OYUNCU OLDU
Sean Penn, Robin Wright ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Dylan ile. Dylan da oyuncu oldu.
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EVLAT EDİNDİ
Leni Klum aslında Heidi Klum'un iş insanı Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Fakat Klum'un eski eşi Seal onu evlat edinip soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi. Geçen hafta ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktılar.
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ÇOCUKLARI HEP YANINDA
Angelina Jolie, kırmızı halıya çocuklarıyla birlikte sık sık çıkan ünlülerden.