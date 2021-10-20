Salma Hayek, kızı Valentina Paloma ile kırmızı halıda: Artık saklamıyor

İLK KEZ BİRLİKTE KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR Salma Hayek, kızıyla ilk kez bu galada kırmızı halıya çıktı. Genellikle kızıyla dışarı çıktığında paparazzilere yakalanan Hayek, bu şekilde kendi isteğiyle Valentina ile objektifler karşısına geçmiş oldu.