Salih Bademci kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Salih Bademci'nin hayatı
Son günlerde Kulüp, Yalancı, İlk ve Son dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Salih Bademci ''Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı. Duygusal kimliğiyle de bilinen ünlü oyuncu sahnede gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Salih Bademci kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte Salih Bademci dizileri, filmleri ve hayatı hakkında bilgiler...
Ünlü oyuncu Salih Bademci başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'İlk ve Son', 'Yalancı' ve 'Kulüp' dizileriyle 2021 yılına damga vuran oyuncu Salih Bademci, GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı. Ödül için sahneye çıkan Salih Bademci, sahnede gözyaşlarıyla duygusal anlar yaşattı. Eşine ve yönetmenine teşekkür eden Salih Bademci'ye Yalancı dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu da övgü dolu sözlerle destek verdi.
SALİH BADEMCİ KİMDİR?
1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.
Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.
2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.
Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.
2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.
2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.