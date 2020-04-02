Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler

Kovid-19 İspanya'da bir ayda 834 bin istihdam kaybına neden oldu Bu arada koronavirüs salgını İspanya'da ekonomik krizi de beraberinde getirirken, Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı verilere göre mart ayında 833 bin 979 istihdam kaybı olduğu bildirildi. Bu rakamın, İspanya demokrasi tarihindeki en yüksek istihdam kaybı olduğu kaydedildi.