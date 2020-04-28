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Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 10:16,

Salgından önce hostesti şimdi markette raf düzenliyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını birçok insanın hayatını değiştirdi. Bunlardan biri de salgından önce hostes olan İngiliz Sara Haider adlı genç kadın.

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1UÇAK KORİDORLARINDAN MARKET RAFLARINA

UÇAK KORİDORLARINDAN MARKET RAFLARINA

Batı Sussex'te yaşayan 36 yaşındaki Haider'ın hayatı uçak koridorlarından market raflarına uzandı. Salgından önce hostes üniforması giyen genç kadın şimdi bir marketin iş kıyafetini giyiyor.

2MARKET RAFLARINDAKİ ÜRÜNLERİ DÜZENLİYOR

MARKET RAFLARINDAKİ ÜRÜNLERİ DÜZENLİYOR

Koronavirüs nedeniyle uçuşlar durunca bir hava yolu şirketinde hostes olan Sara Haider de yaşadığı bölgedeki bir marketin çalışanlarına yardımcı olmaya başladı.

3BOŞ OTURMAK İSTEMEDİ

BOŞ OTURMAK İSTEMEDİ

Giderek yayılan koronavirüs nedeniyle duran uçuşlar yüzünden çalıştığı hava yolu şirketi de ekonomik açıdan zor durumda kaldı Haider'ın. Bir yandan da hiçbir şey yapmadan oturmak istemeyen Haider yaşadığı yerin yakınlarındaki bir markete başvurdu.

4BU İŞ BENİM İÇİN HARİKA

BU İŞ BENİM İÇİN HARİKA

Dünyanın birçok noktasına gitmesini sağlayan hostesliği çok sevdiğini belirten Sarah Haider markette çalışıp rafları düzenlemekten de son derece memnun olduğunu belirtiyor. "Hayatın normale dönmesini beklerken böyle bir iş yapıyor olmam harika" diyerek anlatıyor duygularını.

5ÜSTÜME DÜŞENİ YAPIYORUM

ÜSTÜME DÜŞENİ YAPIYORUM

Sarah Haider, yeni bir iş bulmaktan da insanların beslenmesi konusunda kendine düşeni yapmaktan da gayet mutlu olduğunu sözlerine ekliyor. 

6ŞİRKET ZOR DURUMDA

ŞİRKET ZOR DURUMDA

Sara Haider'ın hostes olarak çalıştığı Virgin Atlantic şirketi ekonomik olarak zor durumda.

7BANKADA PARAM YOK

BANKADA PARAM YOK

Şirketin sahibi Sir Richard Branson hava yolunun hayatta kalabilmesi için 500 milyon sterlinlik bir desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

8ADASINI TEMİNAT GÖSTERMEK İSTEDİ

ADASINI TEMİNAT GÖSTERMEK İSTEDİ

Geçen hafta bir açık mektup paylaşan Branson, bankada nakit parası olmadığını ve bu destek için Karayipler'deki kendisine ait Necker adasını teminat göstermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

9320 BİN DOLARA SATIN ALMIŞTI

320 BİN DOLARA SATIN ALMIŞTI

Sir Branson, Necter adasını 1978 yılında 320 bin dolara satın almış ve burada lüks bir tatil köyü inşa etmişti.

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