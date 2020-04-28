Salgından önce hostesti şimdi markette raf düzenliyor

BU İŞ BENİM İÇİN HARİKA Dünyanın birçok noktasına gitmesini sağlayan hostesliği çok sevdiğini belirten Sarah Haider markette çalışıp rafları düzenlemekten de son derece memnun olduğunu belirtiyor. "Hayatın normale dönmesini beklerken böyle bir iş yapıyor olmam harika" diyerek anlatıyor duygularını.