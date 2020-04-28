Salgından önce hostesti şimdi markette raf düzenliyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını birçok insanın hayatını değiştirdi. Bunlardan biri de salgından önce hostes olan İngiliz Sara Haider adlı genç kadın.
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UÇAK KORİDORLARINDAN MARKET RAFLARINA
Batı Sussex'te yaşayan 36 yaşındaki Haider'ın hayatı uçak koridorlarından market raflarına uzandı. Salgından önce hostes üniforması giyen genç kadın şimdi bir marketin iş kıyafetini giyiyor.
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MARKET RAFLARINDAKİ ÜRÜNLERİ DÜZENLİYOR
Koronavirüs nedeniyle uçuşlar durunca bir hava yolu şirketinde hostes olan Sara Haider de yaşadığı bölgedeki bir marketin çalışanlarına yardımcı olmaya başladı.
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BOŞ OTURMAK İSTEMEDİ
Giderek yayılan koronavirüs nedeniyle duran uçuşlar yüzünden çalıştığı hava yolu şirketi de ekonomik açıdan zor durumda kaldı Haider'ın. Bir yandan da hiçbir şey yapmadan oturmak istemeyen Haider yaşadığı yerin yakınlarındaki bir markete başvurdu.
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BU İŞ BENİM İÇİN HARİKA
Dünyanın birçok noktasına gitmesini sağlayan hostesliği çok sevdiğini belirten Sarah Haider markette çalışıp rafları düzenlemekten de son derece memnun olduğunu belirtiyor. "Hayatın normale dönmesini beklerken böyle bir iş yapıyor olmam harika" diyerek anlatıyor duygularını.
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ÜSTÜME DÜŞENİ YAPIYORUM
Sarah Haider, yeni bir iş bulmaktan da insanların beslenmesi konusunda kendine düşeni yapmaktan da gayet mutlu olduğunu sözlerine ekliyor.
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ŞİRKET ZOR DURUMDA
Sara Haider'ın hostes olarak çalıştığı Virgin Atlantic şirketi ekonomik olarak zor durumda.
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BANKADA PARAM YOK
Şirketin sahibi Sir Richard Branson hava yolunun hayatta kalabilmesi için 500 milyon sterlinlik bir desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.
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ADASINI TEMİNAT GÖSTERMEK İSTEDİ
Geçen hafta bir açık mektup paylaşan Branson, bankada nakit parası olmadığını ve bu destek için Karayipler'deki kendisine ait Necker adasını teminat göstermeye hazır olduğunu açıklamıştı.
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320 BİN DOLARA SATIN ALMIŞTI
Sir Branson, Necter adasını 1978 yılında 320 bin dolara satın almış ve burada lüks bir tatil köyü inşa etmişti.