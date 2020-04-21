Salgından dolayı çalışana ve işini kaybedenlere yapılacak ödemeler!

Ayrıca; KÇÖ alamayacak çalışanlar için de yeni düzenleme (7244 sayılı kanunla) yapıldı...Yeni düzenlemeye göre; ücretsiz izne çıkarılan, iş sözleşmesi fesh edilen işçiler için ne kadar ödeme yapılacağı da merak ediliyor...Her iki konuyu da sırasıyla ele alıyoruz...