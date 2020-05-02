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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 17:11,

Salgından bile haberleri yok! Dünyanın en ilginç yerinde neler oluyor?

Wakhan Koridoru, Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Pakistan, Tacikistan ve Çin'e komşu olan bölgenin adı. Hindu Kush dağlarıyla çevrili düzlükleriyle bir dönemin İpek Yolu'nun en gözde noktalarından birisi olan Wakhan Koridoru şu an medeniyetin en ücra yerinde bulunan kabilelerin yaşadığı bir yer. Şu an dünyada olup bitenlerden habersiz bir şekilde yaşayan Wakhan Koridoru ve yerlileri hakkında ilginç bilgiler…

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1DÜNYANIN ÇATISINDA ZOR BİR YAŞAM
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DÜNYANIN ÇATISINDA ZOR BİR YAŞAM

Afganistan'ın yerleşim birimlerinden uzak ve yaşam şartları çok ağır olan Wakhan koridorunda yaşayan 1200 Kırgız için hayat çok farklı.

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Çin, Tacikistan ve Pakistan tarafından çevrilen 225 kilometre uzunluğundaki koridor, dünyada yaşamın en zor olduğu yerlerden biri.

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Ağaç yetişme sınırının üstlerinde karda ilerleyen tacir kervanı, daha alçaktaki bir vadiye inen ürkütücü patikadan geçerken yakların şaşmaz adımlarına güveniyor.

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4250 metrenin üzerinde bir rakımdaki Küçük Pamir’de kışlar sekiz ay hatta daha da uzun sürüyor, yazın dahi kar yağabiliyor.

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Kırgız erkekler dağlık topraklarından Pakistan sınırları içindeki en yakın köye alışverişe gitmek için her yıl yaptıkları beş günlük buz gibi yürüyüş sırasında bir mağaraya sığınmış.

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Hayvan, yün ve süt ürünlerini, çaydan televizyona kadar birçok malla değiş tokuş edecekler.

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Pamir Platosu yolu üzerindeki son Wakhan köyü olan Sarahd'daki bir evde çay vakti.

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Hayrettin’in babası oğlunun kafasını tıraşlamanın (ve saçları donmuş bir nehir gibi “temiz bir yere” bırakmanın) oğlanın dinmeyen baş ağrılarını geçireceğini umut ediyor.

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Sünni Müslüman olan Kırgızların törenleri bazı eski gelenekleri de yansıtıyor. Kötü ruhların hastalıklara yol açtığına inanıyorlar.

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Kamçısını ağzına almış bir Kırgız erkeği, poloya benzer buzkaşi oyunu sırasında atını idare ediyor.

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Burada top yerine kafası olmayan bir keçi ölüsü kullanılıyor. Buzkaşi, Afgan ulusal sporu. Kırgızlar bu spora ulak tartiş yani “çocuk kapma” adını veriyor.

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Kırgız çobanlar, değiş tokuş yoluyla aldıkları ve güneş enerjisiyle işleyen araba aküleriyle şarj ettikleri cep telefonlarını çok seviyor.

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İletişim konusunda işe yaramasalar bile (telefon operatörleri bu izole platoya ulaşmıyor) müzik dinlemek ve fotoğraf çekmek için kullanılıyorlar.

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Kış günleri, Kırgız erkekleri için geç başlıyor. Kadınlar saatlerce ayakta olsa bile onlar için bu değişmiyor.

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Genç kız geceyi geçirmeleri için bir çift kuzuyu annelerinin yanına götürüyor.

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Çok soğuk günlerde, korumasız genç hayvanlar çobanların kulübelerine asılmış kumaş torbalarda sıcak tutuluyor. Kırgızlar kışların acımasız olduğundan şikâyet ediyorlar.

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Afganistan'a ulaşmadan önce Pakistan'daki son durak olan Chapurdan vadisi, yabancılar için erişimin dışında.

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Birçok Kırgız, doktor ve ilaç olmadığı için ağrılardan kurtulmak amacıyla uyuşturucu aldığını söylüyor.

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Göçerlerin yüzde 50 gibi büyük bir oranının bağımlı olduğu düşünülüyor.

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