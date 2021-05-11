Salgında işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başladı! 14 ülkeye ihracat yapıyor

Asıl hedeflerinin günde bir çekme karavan üretmek olduğu bilgisini veren Sönmezyuva, "Yıl sonuna kadar çok rahat şekilde bunu başaracağız. Böyle bir dönemde krizi fırsata çevirdik. Bu dönemde istihdamı artırdık. Birçok sektöre de yeni iş imkanı sunduk. Bilmediğimiz bir sektöre girdik ama bu alanda da emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.