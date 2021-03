Salgına rağmen ‘Türk Pazarı’nda yüzler hep gülüyor

AKRABA, EŞ, DOST ZİYARETLERİNİ UNUTTUK NEVZAT ÜÇÜNCÜ (57): Korona salgını pek çok sektörde zor geçiyor, her hafta tezgâhlarımızı açarak pazara çıktığımız için çok fazla olumsuz yönde etkilendiğimizi söyleyemem. Ancak eski yıllardaki gibi bir kasa yapamadık. Müşteri açısından da ciddi kayba uğradık, bu da zarar olarak yansıdı. Aynı zamanda hem bizi hem müşterileri sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu çok yordu. Almanya tedbir kararlarını çok doğru ve yerinde uyguladı. Merkel hükümeti, bu salgın dönemini başarıyla yönetti bana göre. Özel sektörden devlet okullarına kadar her yeri aynı anda açmadı, kademeli geçişlerle önceliğin halk sağlığı olduğuna hep vurgu yapıldı. Bu ülkede yaşayan hepimize, “Biz devlet olarak arkanızdayız” mesajı vererek güvende olduğumuzu hissettirdi. Bence bu süreçte Merkel gibi bir kadın başbakanımız olduğu için hepimiz çok şanslıydık. Temennimiz, bu salgının bir an önce bitmesi. Akraba, eş, dost ziyaretlerini unuttuk, en büyük hasretimiz vatanımız.