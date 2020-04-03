Salgın başladı, dünya daha az sallanıyor!

Virüsün hayatı nasıl durdurduğunun göstergesiUzmanlar, gürültünün azalmasının aynı zamanda dünya genelinde bir milyondan fazla insanı hasta eden, on binlerce insanın ölümüne neden olan ve hayatın normal ritmini durduran virüsün ne kadar yıkıcı olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.