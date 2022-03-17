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Salavat nedir, nasıl getirilir? Diyanet salâtu selam okunuşu ve anlamı

#Salavat Nedir#Salavat Nasıl Getirilir#Salâtu Selam Okunuşu Ve Anlamı

Müslüman alemi için önemli gecelerden sayılan Berat Kandili vesilesiyle yapılacak ibadetler ve zikirler araştırılmaya devam ediyor. Berat Kandili gecesinin en çok yapılan ibadetlerinden olan salavat nasıl getirilir ve salâtu selam nasıl çekilir merak ediliyor. Peki, salavat nedir, nasıl getirilir? İşte, salâtu selam okunuşu ve anlamı Diyanet bilgisi ile haberimizde...

1/5Salavat nedir, nasıl getirilir Diyanet salâtu selam okunuşu ve anlamı

Mübarek Berat Kandili'nde dini vecibelerini yerine getirecek olanlar, salavat'ın önemini ve nasıl getirildiğini bu kapsamda araştırıyor. Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara “salât-u selam” terkibi, denilmektedir.

2/5SALAVAT NEDİR

SALAVAT NEDİR?

Salât ve selam kelimelerinden oluşan “salât-u selam” terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Kur’an’da, “Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salât ediyorlar. (O hâlde) ey iman etmiş olanlar, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab, 33/56) buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara “salât-u selam” terkibi, denilmektedir.

3/5SALAVAT NASIL GETİRİLİR

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, “Allahümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.

4/5SALAT-Ü SELAM ARAPÇASI

SALAT-Ü SELAM ARAPÇASI

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌاللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

5/5SALAT-Ü SELAM ANLAMI

SALAT-Ü SELAM ANLAMI

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. (Buhârî, Enbiya,10; Da’avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

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