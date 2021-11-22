Saklı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Saklı dizisi konusu ve fragmanı
Dijital platform blutv'de yayınlanacak olan Saklı dizisi oyuncuları ve konusuyla tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından dikkat çekmeye devam ediyor. Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik'i bir arada göreceğimiz Saklı diizisi ne zaman başlayacak merak konusu oldu. İşte beklentilerin çok yüksek olduğu Saklı dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanı...
Blutv'nin Saklı dizisi izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. May Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Akçay’ın yer alacağı Saklı dizisi The Affair isimli ABD dizisinin uyarlaması olarak dijital platforma geliyor. Peki, Saklı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Saklı dizisi oyuncuları, konusu ve merak uyandıran fragmanı hakkında bilgiler...
SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Senaristliğini Deniz Akçay ve Armağan Gülşah'ın yaptığı Saklı dizisi İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan Saklı, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesinde çarpıcı bir ilişki hikayesi anlatıyor. Saklı dizisinin hikayesi The Affair isimli ABD dizisinden uyarlanmıştır.
SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Saklı dizisi başrollerinde sevilen oyuncular Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik yer alırken, Defne Kayalar, Emre Karayel, Ahmet Fırat Şungar, Zuhal Olcay, Nur Sürer, Erdal Küçükkömürcü, İsmail Ege Şaşmaz, Serra Pirinç, Münir Can Cindoruk, Nazlı Senem Ünal, Janset Paça gibi başarılı isimler de dikkat çekici karakterlere hayat veriyor olacak.
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