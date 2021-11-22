Saklı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler? Saklı dizisi konusu ve fragmanı

SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaristliğini Deniz Akçay ve Armağan Gülşah'ın yaptığı Saklı dizisi İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan Saklı, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesinde çarpıcı bir ilişki hikayesi anlatıyor. Saklı dizisinin hikayesi The Affair isimli ABD dizisinden uyarlanmıştır.